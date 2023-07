A 90 anni con un arsenale in casa "Gira col revolver in strada" Blitz dei carabinieri a Cascina

Lo hanno visto per strada, nel territorio di Cascina, con "un revolver". E hanno chiamato i carabinieri. E’ successo mercoledì mattina. Sono arrivati i militari della Stazione di Bientina insieme ai colleghi della Stazione di Calcinaia e del Norm di Pontedera. Quando sono sopraggiunti sul posto, l’uomo era già rientrato in casa dopo una lite con persone del luogo. Ma - la ricostruzione - gli operatori gli hanno effettivamente trovato ancora in mano una scacciacani senza tappo rosso. Non risultano però persone ferite. E, siccome il 24 maggio scorso, su decreto prefettizio di divieto di detenzione di fucili e munizionamento, sempre per motivi di diverbi col vicinato, gli erano state ritirate le armi (a scopo prudenziale) detenute regolarmente, gli uomini dell’Arma hanno fatto una perquisizione nella sua casa e nella sua vettura. L’uomo è un cacciatore.

I controlli, oltre alla sua casa, hanno riguardato anche la macchina. Nella prima sono state rinvenute munizioni (una cinquantina di cartucce) e una balestra; nella seconda, armi artiginali.

Armi clandestine di vario calibro, ma funzionanti e ritenute pericolose, potenzialmente letali.

Secondo le prime indagini dei carabinieri, nell’alloggio dell’uomo - condiviso con la moglie estranea ai fatti - ci sarebbe stato una sorta di laboratorio per poter assemblare le armi.

Il 90enne, da tempo in pensione, difeso dall’avvocato Alberto Chiocchini, è stato arrestato. E’ stato portato nella caserma di Bientina e, dopo aver avvisato il magistrato di turno, si trova ora agli arresti domiciliari.

An. Cas.