a 14 anni dalla scomparsa

Un gruppo di amici del mondo della cultura ( fra cui Donatella Tamagno e la giornalista della rivista Seconda Cronaca Tiziana Paladini) hanno voluto ricordare Giuseppina Antoni in occasione dei quattordici anni dalla sua scomparsa. Lo hanno fatto in un luogo singolare : dal fiorista Giampiero Scarpellini di piazza Buonamici angolo via della Faggiola, dove “la cavaliere che adorava Leopardi” faceva riferimento per i suoi straordinari omaggi floreali al sommo poeta. “L’Antoni , conosciuta per il suo amore per Giacomo Leopardi – ha detto Giampiero (nella foto con i convenuti) – per decenni mi ha incaricato di confezionare un mazzo di rose con alloro che lei stessa in certe ricorrenze deponeva a quel portone di via della Faggiola dove Leopardi visse il suo periodo pisano e scrisse A Silvia “. Nell’incontro è stato sottolineato come Giuseppina Antoni - giornalista, scrittrice per l’infanzia, cavaliere al merito e medaglia d’oro per la cultura, abbia a suo tempo espresso la sua adorazione per il sommo poeta anche con azioni molto concrete : dai viaggi di studio a Recanati alla proposta (poi realizzatasi ) di intitolare a Giacomo Leopardi un tratto del Lungarno pisano, fino ad includere nel suo testamento la donazione di un attico al Centro Studi Leopardiani di Recanati. Leopoldo Gori