A 12 anni ottiene il patentino cinofilo: "No, non esistono razze cattive"

PONTEDERA (Pisa) Non è mai troppo presto per iniziare, lo sa bene Francesca Novi che a soli 12 anni ha deciso di seguire le orme della mamma conseguendo il test Enci (ente Nazionale della cinofilia italiana) di affidabilità ed equilibrio insieme al suo cane Light. Ed è la più giovane della provincia di Pisa. Ma in cosa consiste l’esame? "Si tratta di un test per verificare che il cane sia sotto controllo e risponda agli ordini del padrone anche se sottoposto a stimoli esterni, come per esempio il passaggio di biciclette" spiegato Francesca. "Avevo già provato l’anno scorso, ma purtroppo non ero riuscita a passare l’esame a causa di alcuni problemi comportali del mio cane - prosegue Francesca -. Light ha sette anni, è un incrocio fra un border collie e un setter, inizialmente era mia mamma ad occuparsi di lui, poiché arrivava da una situazione difficile, faceva parte di una cucciolata allevata per i combattimenti fra cani e lui era l’unico sopravvissuto. Questo lo ha portato ad essere molto diffidente nei confronti dell’uomo anche se non è mai stato aggressivo. Dopo l’insuccesso dello scorso anno abbiamo lavorato molto sui suoi problemi di diffidenza, e oggi la situazione è migliorata molto". Una passione quella per i cani ereditata dalla mamma Chiara Menichetti, istruttrice cinofila, operatrice psicopedagogico e mediatricee familiare. "Sì, sicuramente, il lavoro di mia madre ha giocato un ruolo importante in questa mia scelta, fin da piccola sono entrata in contatto con i cani del suo centro di addestramento e questo mi ha spinta ad entrare in questo meraviglioso mondo - racconta Francesca -. Ma vorrei che quella per i cani rimanesse una passione, non vedo nel mio futuro un lavoro in questo settore". Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere quanto accaduto ad Acerra dove un pitbull ha attacato una bambina di 9 mesi. Francesca, secondo te è corretto affermare che esistono delle “razze cattive“? "Secondo me non esistono delle razze cattive. Semplicemente non tutti i cani sono adatti alla “vita da divano“, anzi nessun cane lo è, maa è evidente che ci sono razze che lo sono di più e razze che lo sono meno. Oggi in molti scelgono cani tipo pitbull solo per moda, tralasciando le necessità che razze di questo tipo possono avere e ciò può portare a terribili conseguenze. Ma nonostante il loro aspetto e la loro fama i pitbull non sono cani cattivi, in molti non sanno che in passato veniva spesso affidata loro la cura dei bambini, proprio grazie all’indole protettiva. Tanto che erano soprannomiati “cani da balia“ o “cani tata“".