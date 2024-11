54° Campano d’oro. Domani la premiazione

Il Campano d’Oro 2024 sarà consegnato a Benedetto Vigna, Chief Executive Officer di Ferrari, domani alle 17 nel Palazzo della Sapienza dal presidente ALAP (Associazione Laureati Ateneo Pisano), Paolo Ghezzi, e dal Magnifico Rettore, Riccardo Zucchi. Una scelta che il presidente di ALAP, Paolo Ghezzi, così sottolinea: "Ogni anno l’associazione si trova a dover effettuare scelte non facili fra personalità che si sono imposte ai massimi livelli nella loro attività. Il nome del dottor Vigna, manager di valore internazionale, amministratore delegato di un marchio prestigioso nel mondo qual è Ferrari, si inserisce con pieno merito in una catena di premiati che risale al 1971 e nella quale figurano personalità di grandissimo prestigio". La cerimonia vedrà gli interventi del Magnifico Rettore Riccardo Zucchi e del sindaco Michele Conti; seguirà la laudatio letta da Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Office di Ferrari. Il presidente di ALAP, Paolo Ghezzi, leggerà quindi la motivazione del conferimento del premio al dottor Vigna. Seguirà la consegna del Campano d’Oro 2024. La cerimonia si concluderà con il tradizionale omaggio musicale del Coro dell’Università di Pisa. Il "Campano d’oro" fu istituito nel ‘71 come riconoscimento in onore di ex allievi dell’Ateneo pisano che si fossero distinti nel campo della cultura, della scienza, dell’industria e delle professioni. Al premiato viene consegnata una medaglia che raffigura la torre medievale, chiamata ‘Torre del Campano’ perché posizionata a poche decine di metri dal palazzo della Sapienza. La Torre ospitava alla sua sommità un’antica campana che, a partire dal Medioevo e fino a non molti anni fa, scandiva l’inizio e la fine delle lezioni universitarie. Fra gli illustri premiati delle scorse edizioni, sempre di grande livello, figurano nomi molto noti e di particolare prestigio quali Mario Tobino, Carlo Azeglio Ciampi, Carlo Rubbia, Sabino Cassese, Giuliano Amato, Tiziano Terzani, Andrea Bocelli, Guido Emilio Tonelli. Lo scorso anno il Campano d’Oro fu assegnato a Natalia Quintavalle, ambasciatrice italiana in Afganistan.