36enne Denunciata a Pisa per Furto Aggravato in Supermercato

PISA

Sempre la polizia è intervenuta nel pomeriggio di sabato 24 giugno, intorno alle 18, in via Bargagna al supermercato Penny Market dove era stata fermata una donna trovata in possesso di merce non pagata. La donna è stata presa in consegna dai poliziotti ed identificata: si tratta di una 36enne, residente a Cascina e già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. La donna è stata denunciata per furto aggravato in esercizio commerciale. La merce è stata restituita al supermercato.