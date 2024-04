25 Aprile a Cascina: le iniziative sul territorio

Cascina 19 aprile 2024- “Libertà è partecipazione” è il titolo scelto per gli eventi organizzati per festeggiare la Liberazione con laboratori e testimonianze. Le celebrazioni si apriranno il 23 aprile alle 10.30 al Centro Pastorale “Carlo Acutis” (via Lungo le Mura 145), dove i ragazzi dell’Istituto Pesenti e del Liceo Artistico Russoli incontreranno Udo Sürer, figlio di un ex soldato delle SS che ha partecipato a diverse stragi con il “battaglione della morte”. Una volta scoperti i crimini commessi dal padre, ha cambiato nome, intraprendendo poi un percorso di riconciliazione e incontrando numerosi superstiti di quelle stragi sentendo. Sürer sarà poi presente alle 18 in biblioteca per incontrare il sindaco e la cittadinanza. Mercoledì 24 doppio appuntamento in biblioteca: alle 18 laboratori teatrali e musicali diretti da “Solocanto op64” aperti al pubblico e alle 20.30 “Canti e lettere della Resistenza” (regia di Fred Santambrogio, direzione musicale di Pilar Bravo) con le attrici Erika Urban e Aurora Cimino. Giovedì 25 le celebrazioni ufficiali, con ritrovo alle 10 sotto il Municipio e corteo fino al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona, con l’accompagnamento della Filarmonica Municipale “G.Puccini”. Alle 16.30 gli eventi si sposteranno a Pettori in piazza Delfo Galletti per il concerto “Vogliam la pace e non vogliam mai più la guerra” a cura di Controcanto Pisano. Sabato 27 nuovo appuntamento in Biblioteca per la presentazione, alle 18, del libro “Fascisti contro la democrazia” di Davide Conti, in collaborazione con Punto Einaudi Pisa. A chiudere le manifestazioni legate alla Liberazione sarà lo spettacolo “A Sud di Gaber” con Giulio D’Agnello, in programma domenica 28 aprile alle 18 alla Citta del Teatro (evento a pagamento, info a [email protected]). La città di Cascina si prepara dunque a celebrare il 79° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, portando avanti un percorso iniziato con il ricordo dei cascinesi uccisi dalle mani dei fascisti e dei nazisti sin dalle morti dell’inizio del 1922 (tra cui Comasco Comaschi). Lo scorso anno il filo della memoria ha portato alla completa riqualificazione di Piazza Caduti nei Lager Nazisti, con la presenza di Maria Paola Gargiulo, segretaria della senatrice Liliana Segre. Le celebrazioni del 25 aprile faranno da apripista di una strada che porterà dritta all’80° anniversario della Liberazione di Cascina (4 settembre), con il ricordo di chi, in quell’estate del 1944, perse la vita per mano dei fascisti e dei nazisti. L’amministrazione comunale curerà anche una pubblicazione sui fatti di quei giorni, utile per raccogliere e documentare, in un unico volume, le carte presenti nei vari archivi.