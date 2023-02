20.000 dalla Regione Toscana per la videosorveglianza al Comune, telecamere a Lugnano

Il sindaco e il vicesindaco di Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 8 febbraio 2023 - 20.000 euro dalla Regione Toscana per la videosorveglianza, nuove telecamere a Lugnano, San Giovanni alla Vena e Vicopisano e potenziamento del software di trasmissione dei dati.



FERRUCCI - L'Amministrazione Comunale di Vicopisano , avendo presentato la relativa domanda,ha ottenuto 20.000 Euro di finanziamento dalla Regione per il sistema di videosorveglianza.

"Ringraziamo la Regione - dice il sindaco Matteo Ferrucci - perché quest'anno la sua Giunta ha raddoppiato lo stanziamento dell'ottobre scorso, destinando, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Stefano Ciuoffo, 996.000 euro alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. Anche il nostro Comune, insieme ad altri 5 della Provincia di Pisa, ha ottenuto un finanziamento, pari a 20.000 euro, che ci permetterà di portare a termine un progetto che avevamo già iniziato con risorse nostre, vista la sua notevole importanza per la comunità".



TACCOLA - "Si tratta del potenziamento del software di videosorveglianza - spiega il vicesindaco, con delega alla Sicurezza, Andrea Taccola - e dell'installazione di nuove telecamere a Lugnano, a San Giovanni alla Vena e a Vicopisano. In totale, nel territorio, avremo quindi 20 telecamere di sorveglianza oltre a 6 dispositivi di lettura delle targhe. Grazie al potenziamento del software, già in atto, otterremo la massima efficacia nel trasferimento dei dati alla Polizia Municipale e ai Carabinieri per una migliore sinergia e un'azione più rapida e incisiva a tutela della cittadinanza".

M.B.