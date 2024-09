"Costruire linguaggi digitali" il servizio civile di Arci a San Giuliano Terme

San Giuliano Terme, 23 settembre 2024 - Il comune di San Giuliano Terme ha aderito al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in programmi di intervento di “Servizio civile digitale” emanato dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Il progetto, dal titolo "Costruire linguaggi digitali comuni 2024", è un bando Arci Servizio civile Pisa Aps.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda online (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

C’è tempo per candidarsi fino al 26 settembre 2024.

Le modalità di adesione (per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL): i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere esclusivamente con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2; i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

L'età compresa è tra i 18 e i 28 anni. Il periodo di impiego in servizio sarà il 2024/2025, la durata dei progetti sarà di 12 mesi con un monte ore annuo di 1.145 ed un assegno di 507,30 euro mensili, l’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 18 dicembre 2024.

Altre informazioni al link https://www.arciserviziocivile.it/pisa/progettiscn/

"Questo progetto -afferma l'assessore all'informatizzazione Marco Balatresi – è importante per l'educazione all’uso degli strumenti digitali, sia per facilitarvi l'accessibilità, sia come punto di vista sociale, soprattutto per quei comportamenti che purtroppo cadono nell’analfabetismo digitale, il cyberbullismo o l’isolamento digitale".

"Un modo - afferma il sindaco Matteo Cecchelli – per contrastare la marginalizzazione rispetto all'uso degli strumenti digitali che hanno l'obbiettivo di facilitare le procedure e ridurre eventuali disagi dell'utenza, oltre che per educare al corretto utilizzo, sia procedurale che dal punto di vista del rispetto degli altri".