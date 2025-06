Costituzione e memoria nelle aule pisane: il nuovo anno scolastico dell’Anpi

Pisa, 10 giugno 2025 – Un impegno che si rinnova ogni anno, in continuità con un protocollo nazionale firmato nel 2014 tra l’ANPI e il Ministero dell’Istruzione, per portare nelle scuole italiane i valori della Costituzione, della democrazia e della memoria. A Pisa, quel protocollo è diventato un modello condiviso, grazie alla collaborazione tra il Comitato provinciale ANPI, l’Ufficio scolastico territoriale e i 37 Comuni suddivisi nelle quattro Conferenze dei Sindaci per l’educativo. Dal 2015 a oggi, il percorso non si è mai interrotto, neppure durante gli anni più duri della pandemia. Per l’anno scolastico 2024-2025 l’Anpi ha confermato il suo sostegno al mondo della scuola attraverso due progetti distinti ma complementari, destinati agli istituti di primo e secondo grado. Nelle scuole medie, il concorso per borse di studio “Le leggi razziali, la Costituzione, la Dichiarazione universale dei diritti umani” ha coinvolto diverse classi impegnate in percorsi di ricerca e produzione di elaborati individuali. I primi classificati sono stati premiati con la partecipazione al pellegrinaggio nei luoghi della memoria organizzato dall’Associazione Nazionale Ex Deportati, con tappe a Dachau, Ebensee, Hartheim, Gusen e Mauthausen. In totale, grazie al sostegno delle sezioni ANPI, sono state finanziate 14 borse di studio. Per le scuole superiori, è stato rilanciato il progetto Un lessico per la Repubblica, che ha visto la partecipazione di 22 classi appartenenti a 9 istituti. Ogni classe ha approfondito un tema scelto in autonomia, con il supporto di docenti e tutor messi a disposizione gratuitamente dall’Università di Pisa e dalla Domus Mazziniana. Gli studenti della classe V sezione AR dell’ITIC “C. Cattaneo” di San Miniato e della III sezione M dell’IISS “A. Pesenti” di Cascina sono stati premiati con una giornata al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema. L’intero programma è stato finanziato tramite un fondo costituito con i contributi di Comuni, Provincia e Fondazione Pisa. L’esperienza pisana ha contribuito a ispirare il protocollo La Costituzione si impara a scuola, promosso dalla Regione Toscana. Il progetto coinvolge ANPI, Ufficio Scolastico Regionale, Università e istituti di alta formazione, gli Istituti storici della Resistenza, l’ANCI e l’UPI Toscana, la Domus Mazziniana, il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema e la Fondazione Museo della Deportazione di Prato.