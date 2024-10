Corse scolastiche da Calci a Pisa, introduce partenze anticipate di 5 minuti

Calci, 2 ottobre 2024 - Corse scolastiche da Calci a Pisa, da lunedì 7 Ottobre Autolinee Toscane introduce partenze anticipate di 5 minuti per evitare l’arrivo in ritardo e migliorare il servizio

Da lunedì 7 Ottobre le corse scolastiche 120 e 160 di Autolinee Toscane da Calci a Pisa subiranno alcune significative variazioni. La principale novità è che le partenze saranno anticipate di cinque minuti per ovviare ai ritardi all’arrivo, verificatisi durante le prime settimane dell’anno scolastico, dato l’intenso traffico lungo la Sp2 Vicarese tra Mezzana, Colignola e Ghezzano, nel territorio di San Giuliano Terme, fino all’ingresso in Pisa. Allo stesso tempo, sono stati rimodulati gli autobus a disposizione, per ovviare alla problematica del sovraffollamento.

Le modifiche agli orari sono da considerarsi definitive e sono state introdotte da Autolinee Toscane a seguito delle segnalazioni degli utenti e delle sollecitazioni dell’amministrazione comunale di Calci, non appena ottenuta l’autorizzazione da parte di Regione Toscana.

Da lunedì 7 Ottobre, dunque, per la linea 120 da Calci a Pisa via Mezzana e per la linea 160 da Tre Colli a Pisa via Zambra-Navacchio, entreranno in vigore le seguenti novità: transito di due autobus linea 120 in località La Gabella e in località Campo (con anticipo di 5 minuti); conferma del transito di due bus linea 160 da Zambra verso Pisa, di cui il secondo bus (quello di dimensioni maggiori) anticipato di 4 minuti; riduzione da 2 a 1 solo autobus della linea 160 nella tratta Tre Colli-Calci, con partenza da Tre Colli alle 6:55; coincidenza da Montemagno e da Tre Colli a Calci campo sportivo alle 7:06 tra i bus delle linee 160 e 120.