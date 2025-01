Confcommercio Pisa, successo per la prima masterclass

Pisa, 17 gennaio 2025 - Pisa, 17 gennaio 2025 – Si è svolta giovedì 16 gennaio, nella sede di Confcommercio Provincia di Pisa in via Chiassatello, la prima "Masterclass Confcommercio", un appuntamento dedicato alla formazione avanzata sui servizi alle imprese. L’iniziativa, promossa dalla presidenza e dalla direzione di Confcommercio, ha riunito circa 50 partecipanti, tra presidenti di categoria e imprenditori del territorio.

“È stato un confronto formativo importante – ha dichiarato Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Pisa –, per condividere conoscenze, rafforzare la collaborazione tra i nostri dirigenti e promuovere l’eccellenza dei servizi offerti alle aziende e ai professionisti locali”.

Durante la serata, i responsabili di settore di Confcommercio Pisa hanno illustrato i principali servizi dell’associazione, che spaziano dall’assistenza amministrativa e sindacale alla formazione, dal supporto fiscale alla consulenza tecnica e al credito. Tra gli interventi, quelli di Lucia Bonanni (Area Amministrativa-Finanziaria), Luca Franciosi (Area Sindacale), Cecilia Pellegrinetti (Formazione e Agenzia per il Lavoro), Fabio Galletti (Area Fiscale), Sandro Faraoni (Area Lavoro e Paghe), Irene Della Croce (Area Tecnica), Elettra Zazzeri (Marketing e Comunicazione), Francesca Cagnoni (Credito) e Laura Materia (50&Più Enasco).

“Abbiamo affrontato tematiche fondamentali – ha spiegato Elettra Zazzeri, responsabile Area Marketing e Comunicazione – dai servizi per le aziende ai corsi di formazione per chi cerca lavoro o desidera ampliare le proprie competenze. Questo appuntamento è stato un primo passo per avvicinare ancora di più l’associazione agli imprenditori e ai professionisti del nostro territorio”.