Cittadella-Pisa, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

PISA, 26 AGOSTO – Tempo di trasferta, la prima in campionato per il Pisa di Filippo Inzaghi è pronto a scendere in campo per la terza giornata della Serie BKT, il primo turno infrasettimanale, al “Tombolato” contro il Cittadella. Ma a che ora avrà inizio la partita? Quali sono le probabili formazioni e, soprattutto, dove sarà possibile seguirla in tv e streaming? In seguito, tutte le informazioni, con una novità importante. PROBABILI FORMAZIONI - Per la prima trasferta, Inzaghi potrebbe attuare diversi cambi rispetto all’undici titolare delle ultime due partite. Non abbandonando però il 3-4-2-1. PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Canestrelli, G.Bonfanti; Leris, Marin, Hojholt, Angori; Vignato, Mlakar; N.Bonfanti. Allenatore: Inzaghi CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Salvi, Angeli, Masciangelo; Amatucci, Casolari, Branca; Vita; Magrassi, Desogus. Allenatore: Gorini ARBITRO – Alberto Ruben Arena (alla seconda direzione in Serie B) della sezione di Torre del Greco. La squadra arbitrale sarà completata da Matteo Passeri di Gubbio e Marco D’Ascanio di Ancona. Al Var ci sarà Luigi Nasca di Bari, coadiuvato da Manuel Volpi di Arezzo, passato agli onori della cronaca dopo essersi dimesso dall’AIA dopo Cremonese-Pisa della scorsa stagione. DOVE VEDERE LA PARTITA - La partita del “Tombolato” avrà il proprio fischio d'inizio alle ore 20:30. La partita sarà visibile su DAZN, sia nell’app che in smart tv. La novità riguarda il fatto che DAZN trasmetterà la partita gratuitamente, permettendo di vedere Cittadella-Pisa anche a chi non ha sottoscritto l’abbonamento alla piattaforma. Per quanto riguarda la radio, sarà possibile seguire la radiocronaca su RadioBruno sulla frequenza in F.M.100.2 e ovviamente ancora tramite la app “Casa Pisa”, oltreché in streaming sul sito radiobrunotoscana.it. Su PuntoRadio vi sarà invece un commento della partita. Lorenzo Vero