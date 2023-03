Cascina: eventi in un ricco programma per il prossimo week end

Una sala della Città del Teatro sarà intitolata a Dario Fo e Franca Rame

Cascina 22 marzo 2023- Eventi che spaziano dalla cultura allo spettacolo quelli protagonisti questo fine settimana a Cascina. Un ventaglio di proposte che si apre venerdì 24 quando, in occasione del compleanno di Dario Fo, La Città del Teatro organizza un doppio evento: alle 18.30 ci sarà l’intitolazione della sala grande a Franca Rame e Dario Fo (ingresso libero), mentre alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo teatrale con Jacopo Fo dal titolo “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo” (biglietto 10 euro). L’incasso della serata sarà devoluto al progetto “Progetto Gioco in Ospedale - Ludoteca di pediatria”, a cura di Arnera, Chez nous le cirque, Il Simbolo, Ridolina. Prevendita al teatro e su Ticketone (info 050-744400, [email protected]).



Sabato 25, per il ‘Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri’, alle 18 la Biblioteca comunale ‘Peppino Impastato’ ospiterà “Cascina Incontra” con Maria Cristina Cabani e la presentazione del libro “Portami con te. Antologia di poesia amorosa dalle origini alla contemporaneità” (Editoriale Le Lettere). Alle 21, invece, La Città del Teatro vedrà la messa in scena dello spettacolo teatrale dal titolo “Ok boomer. Anch’io sono uno s*****o”: testo di Nicolò Sordo, regia, scene, adattamento del testo Babilonia Teatri, con Nicolò Sordo e Filippo Quezel. Il testo è risultato vincitore del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” 2021 - in coproduzione con Riccione Teatro (info 050744400, 3458212494, [email protected]).



A chiudere la settimana, domenica 26, sarà ancora La Città del Teatro, con la Sala Piccola che ospiterà lo spettacolo teatrale per bambini di età compresa tra 2 e 5 anni dal titolo “Teatro d’ombre e d’attore”. Piccole storie dal cuore grande, tratte dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo. Con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari, adattamento teatrale Nicola Lusuardi, Fabrizio Montecchi.