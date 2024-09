Calci festeggia l'inaugurazione della nuova scuola media “Giunta Pisano”

Calci, 7 settembre 2024 – Questa mattina, la comunità di Calci ha celebrato l’inaugurazione della nuova scuola media "Giunta Pisano", un progetto fortemente voluto e realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l'Inail. La cerimonia del taglio del nastro, avvenuta alla presenza di numerose autorità, segna il culmine di un percorso iniziato tra il 2015 e il 2016 e rappresenta un momento storico per il piccolo comune toscano.

Il sindaco Massimiliano Ghimenti, visibilmente emozionato, ha aperto l'evento ringraziando tutti i presenti e sottolineando l'importanza dell'istruzione per la crescita della comunità: "Aprire una scuola significa dare un futuro migliore ai nostri giovani. Questo edificio non è solo un luogo dove studiare, ma uno spazio di crescita e condivisione", ha dichiarato il primo cittadino. Il nuovo plesso scolastico, costruito su un'area di 6000 mq e dotato delle più moderne tecnologie, è stato realizzato grazie al Programma delle opere di utilità sociale proposto dall'Inail, che si è fatto carico dei costi di costruzione in cambio di un canone di affitto annuale che il Comune pagherà, soluzione che Ghimenti ha definito "assai vantaggiosa". Il costo complessivo dell’opera, incluse le migliorie apportate durante la costruzione, è stato di circa 7 milioni di euro. Carlo Gasperini, direttore centrale del patrimonio Inail, ha ribadito il ruolo centrale dell'Istituto in questo tipo di investimenti: "L'Inail ha voluto fortemente partecipare alla realizzazione di una scuola all'avanguardia. Questa struttura, come le altre che stiamo realizzando in tutta Italia, risponde ai più alti standard di sicurezza, tecnologia e sostenibilità ambientale". Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha elogiato il risultato raggiunto: "Quanto fatto a Calci è un esempio per tutta la Toscana. In meno di due anni è stata realizzata una scuola che rappresenta un vanto per questa comunità e per l’intera regione", ha affermato Giani. Oltre alla scuola, la giornata è stata occasione per celebrare anche l'impegno di tante persone e istituzioni. Il presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, e l’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, hanno evidenziato come questo nuovo polo scolastico sia il frutto di una scelta politica lungimirante, che mette al centro i bisogni delle giovani generazioni. Presente anche il prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro. La nuova scuola media, che ospiterà fino a 225 studenti, è dotata di un auditorium, aule STEM, laboratori, una palestra e una biblioteca, con spazi pensati anche per gli alunni diversamente abili. Sul fronte energetico, l’edificio è classificato Nzeb (Nearly Zero Energy Building) grazie a soluzioni tecniche innovative come la pompa di calore geotermica e l'impianto fotovoltaico, che lo rendono completamente indipendente dal gas metano.