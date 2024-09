Pisa, Luca Mazzini è il nuovo comandante della 46esima Brigata aerea

Pisa, 13 settembre 2024 - "Operatività, coraggio, sicurezza e attenzione al personale. Sono le mie quattro priorità nel momento dell'assunzione del comando". Lo ha detto il colonello Luca Mazzini, 49 anni, nuovo comandante della 46/a Brigata Aerea nel suo discorso di investitura pronunciato oggi durante la cerimonia di avvicendamento con il generale Giuseppe Addesa.

L'ufficiale, che torna a Pisa dopo averci lavorato in passato e dopo avere guidato negli ultimi due anni il 14/o stormo di Pratica di Mare, ha spiegato che "l'operatività è il nostro baluardo e dobbiamo andare avanti in continuità con idee brillanti, impegno e lavoro di squadra lavorando con concretezza e pragmatismo lontani da posture teoriche e slegati da cavilli legali, per coraggio intendo prendersi sempre le nostre responsabilità da militari e cittadini veri".

Infine, Mazzini ha coniugato i due ultimi punti rivolgendosi direttamente ai militare: "Dovete avere a cuore sempre la vostra sicurezza, sia in missione, ma anche sul lavoro e se avvertite qualche pericolo non esitate a fermarvi perché la vostra decisione sarà anche la mia, perché la mia responsabilità sarà quella di farvi lavorare nelle migliori condizioni ogni giorno".

Alla cerimonia ha partecipato anche il generale Enrico Degni, comandante delle forze per la mobilità e il supporto, mentre il generale Giuseppe Addesa, che assumerà il comando dell'Aviam, l'ufficio generale aviazione militare e meteorologia, ha ringraziato "tutti i militari e le loro famiglie che con il loro servizio hanno reso questo incarico il più gratificante dal punto di vista professionale e personale".