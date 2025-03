Pisa, trovano talpa morta nella cucina di un bar: chiusa l'attività

Pisa, 15 marzo 2025 – Un controllo a sorpresa dei carabinieri del Nas ha portato alla chiusura immediata di un bar nel centro di Pisa per gravi violazioni igienico-sanitarie. Durante l'ispezione, i militari hanno trovato un roditore morto in un’esca di cattura collocata nella cucina e hanno rilevato precarie condizioni igieniche in tutto il locale.

L’operazione, condotta nel pomeriggio di ieri, fa parte di un piano di controlli a tappeto per garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica. Alla luce delle irregolarità riscontrate, le autorità hanno disposto la sospensione immediata dell’attività e sanzionato la titolare del bar con una multa di 2.000 euro. La segnalazione è stata inoltrata agli organi sanitari e amministrativi competenti.