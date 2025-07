A Pisa la presentazione del libro di Javier Milei

Pisa, 3 luglio 2025 – Sarà presentato sabato 5 luglio alle 10:30 alla Stazione Leopolda di Pisa, in via Francesco da Buti 1, il libro “La fine dell’inflazione” dell’economista e attuale presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei. L’iniziativa, promossa dalla Segreteria provinciale di Forza Italia Pisa e dal Coordinamento toscano dell’Istituto Liberale, offrirà un momento di confronto sulle politiche economiche anti-inflazionistiche e sulle proposte del modello liberale illustrato da Milei nel suo volume. All’evento interverranno il professor Nicola Giocoli, ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, e l’onorevole Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia. L’incontro sarà l’occasione per riflettere sulle sfide economiche attuali e sulle soluzioni alternative avanzate dal pensiero economico liberale.