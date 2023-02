A Cascina arriva il nuovo segretario generale del Comune

Il nuovo segretario Petri con il sindaco Betti

Cascina 27 febbraio 2023-Marco Petri, 43 anni, è il nuovo segretario generale del Comune di Cascina ed entrerà in servizio il prossimo 6 marzo. Petri subentra al dottor Paolo Di Carlo, passato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (tesoreria di Pisa e Pistoia). Petri ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Pisa, il diploma di specializzazione in professioni legali e molti altri titoli tra la Tor Vergata School of Business Administration e il master in management delle pubbliche amministrazioni alla Bocconi. “Sono lieto dell’arrivo del dottor Petri al Comune di Cascina – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Il dottor Di Carlo ci ha lasciato per un avanzamento di carriera con un incarico prestigioso. Petri ha l’occasione di proseguire la sua carriera in Comune importante di 45.000 abitanti: sia per lui che per noi è un’opportunità importante perché, visto anche il volume dei finanziamenti da Pnrr ottenuti, abbiamo di fronte anni importanti dal punto di vista dell’attività amministrativa”.



Marco Petri viene dalle segreterie dei Comuni di Porcari e Pescaglia: Cascina sarà il primo territorio di simili dimensioni in cui si troverà a lavorare. “Per me è un incarico importante e di prestigio, che nella carriera di un segretario rappresenta un passaggio fondamentale – sono state le prime parole del dottor Petri al momento di ricevere l’incarico –. Quando è capitata l’opportunità di venire in un Comune di questo livello, non potevo certo dire di no. Ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia, cercherò di prestare sempre il massimo impegno nei confronti della comunità, perché alla fine siamo al servizio dei cittadini, mettendo a disposizione le mie esperienze maturate nel corso degli anni. Spero di crescere anch’io a livello professionale ma anche dal punto di vista relazionale e umano, in una realtà che può dare lustro alla carriera di un segretario e al tempo stesso di poter dare un contributo personale all’amministrazione e a tutta la comunità cascinese”.