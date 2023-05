15.1Run: oltre 570 partecipanti

Pisa, 29 maggio 2023 – Domenica di sport e divertimento a Marina di Pisa, con la disputa della 15.1Run 2023, la corsa di beneficenza organizzata da Asd Leaning Tower Runners con il contributo di Cetilar®, evento di apertura della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2023, la celebre regata che partirà da Livorno il prossimo giovedì 1mo giugno.

Ben 572 i partecipanti alla 15.1Run, impegnati sui tre percorsi di 3, 7 e 15.1 km, con partenza e arrivo dal Porto di Pisa. Davvero magnifica la giornata, sia come meteo che come atmosfera, una vera festa dello sport che ha avuto anche un fine nobile: l’intero ricavato delle iscrizioni infatti viene devoluto alla Onlus “Per Donare la Vita” che da anni lavora con pazienti coinvolti in terapie complesse e promuove la cultura della donazione di organi.