Pareggio per il CQS. Pescia annichilito

L’obiettivo delle formazioni di Pistoia e provincia era innanzitutto quello di mettersi alle spalle i risvolti dell’alluvione, perlomeno sul piano sportivo. E salvo Atletico Casini Spedalino – Montale Pol.90 Antares (rinviata a dopodomani) tutte le altre partite si sono disputate. La nona giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, quella della ripartenza post-alluvione, si è chiusa due giorni fa. In Prima due mezzi sorrisi per il girone A: Bugelli e Cerretini hanno firmato il 2-2 casalingo del CQS Pistoia con l’Atletico Lucca, mentre il Giovani Via Nova non è andato oltre il pari a reti bianche in casa contro il Corsanico. Peggio è andata al Pescia, annichilito in trasferta dal Corsagna (4-1). E le reti di Pagnini e Chafiq non hanno impedito al Tempio Chiazzano uno stop casalingo: il Capezzano Pianore si è aggiudicato l’intera posta in palio, alla luce del 3-2 finale.

Scendendo in Seconda Categoria, lo 0-0 con il Montalbano Cecina è costato al Cintolese la vetta della classifica, perché il Montemurlo Jolly ha riconquistato il primo posto nel girone E battendo 2-1 il San Niccolò. Continua a volare la Montagna Pistoiese, ormai ben lanciata e titolare della terza piazza: Shtjefnj e Hoxha hanno firmato il 2-1 che ha permesso di violare il terreno di gioco di un coriaceo Chiesanuova. Vittoria "doppia" per il Pistoia Nord, attuale quarta forza del raggruppamento: la prima è arrivata al triplice fischio, alla luce del 3-1 casalingo sul Prato Nord. La seconda, forse ancor più importante, riguarda la solidarietà: le strutture sportive dei rivali pratesi sono state danneggiate dall’alluvione e il sodalizio pistoiese ha invitato gli spettatori ad un’offerta libera e deciso di devolvere alla società pratese l’incasso della partita. Risalgono con forza anche le quotazioni della Virtus Montale, tenendo in considerazione il 5-0 con cui la banda Nencini ha annientato al Perugi il San Felice. Bene l’Olimpia Quarrata (2-0 alla Galcianese) e il Borgo a Buggiano che è tornato da La Querce con tre punti, in virtù della doppietta di Lera che ha fissato il punteggio sul 2-1.