Corsanico per il CQS. C’è Cintolese-S.Felice

La decima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria prenderà il via alle 14.30 di domani. Iniziamo la panoramica dal girone A di Prima Categoria, dove praticamente tutte le squadre pistoiesi e valdinievoline sono chiamate a vincere per non restare troppo indietro. Il Giovani Via Nova deve fare risultato in trasferta contro il Capezzano Pianore, per evitare di scivolare nella parte meno nobile della graduatoria. Idem dicesi per il CQS Pistoia, che tenterà di violare il terreno di gioco del Corsanico. Gare impegnative per Tempio Chiazzano, che farà visita alla corazzata Marginone, e Pescia, che riceverà la Folgor Marlia. Nel girone C, il Quarrata attuale seconda forza del raggruppamento sogna la vetta. Per scavalcare il Barberino Tavarnelle però, il gruppo di mister Francesco Fabbri dovrà assolutamente vincere a Prato contro il C.F. 2001. E sperare in un assist degli Amici Miei, che al Barontini attendono proprio il Barberino: uno scalpo di prestigio per la banda Giugni, intenzionata ad uscire al più presto dalle sabbie mobili.

Decisamente più interessante, scendendo in Seconda categoria, la situazione del girone F. dove ci sono ben tre compagini che mirano a togliere lo scettro del comando al Montemurlo Jolly. Intanto, ecco le due attuali seconde, ad un punto dai montemurlesi: il Cintolese ha un match-ball casalingo contro il fanalino di coda San Felice, che deve sfruttare ad ogni costo. E la Montagna Pistoiese aspetta a Gavinana un coriaceo Pistoia Nord, partendo con un lieve vantaggio. Attenzione però all’Atletico Casini Spedalino, che dopo il 2-0 inflitto al Montale Pol.90 Antares nel recupero di mercoledì scorso (con doppietta di Ciaccio) è quarto a due punti dal primato. E battendo al Benedetti un Borgo a Buggiano pericolante, si aprirebbero prospettive interessanti. San Niccolò e Virtus Montale vorrebbero risalire la china, ma dovranno regolare a domicilio rispettivamente il Montale Pol.90 e il Prato Nord. E a chiudere il quadro, ecco Montalbano Cecina – Olimpia Quarrata.

Giovanni Fiorentino