Pescia, lieve malore per il candidato sindaco Brizzi

Pescia (Pistoia), 22 maggio 2023 – Il candidato a sindaco di Pescia, Vittoriano Brizzi, è stato ricoverato in ospedale per svolgere una serie di accertamenti in seguito a un lieve malore. È lui stesso a scriverlo in una nota nella quale spiega di aver avuto “una leggera indisposizione e sono in questo momento in ospedale per accertamenti. Ma sto bene e questa sarà per me una occasione per riflettere lontano dai rumori della campagna elettorale sul lavoro fatto e da fare”.

Nessuna volontà di "mollare” l'impegno politico, comunque, per Brizzi che - sostenuto da una serie di liste civiche e in segno di continuità con l'amministrazione uscente guidata dal sindaco Oreste Giurlani - domenica e lunedì prossimi se la vedrà al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Riccardo Franchi.

"Voglio confermare - dice Brizzi - la mia volontà di continuare una esperienza amministrativa che ha realizzato tanti progetti, risolvendo questioni storiche di questo comune. Comunque, state tranquilli: sarò al più presto per strada a incontrare i cittadini”.