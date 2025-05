Montecatini, riecco la Ztl notturna: attesa per piazza XX Settembre

Montecatini Terme, 24 maggio 2025 – Torna l’estate e ricomincia a funzionare la zona a traffico limitato notturna. Il provvedimento, ormai in vigore da molti anni a Montecatini, vuole garantire la tutela di cittadini e ospiti degli alberghi durante il riposo, in una fetta della città alle prese con schiamazzi e passaggi di veicoli ad alta velocità. L’amministrazione comunale informa che, a partire dal 2 giugno fino al 2 ottobre, torna in vigore il provvedimento. La Ztl sarà attiva dalle 24 alle 6, e il divieto di accesso riguarderà i varchi posti in corso Matteotti (all’altezza Largo Toti), corso Roma (all’intersezione con viale Balducci) e via Cavour (all’incrocio con via Mazzini).

Oltre a questi divieti di accesso, già previsti dalle chiusure festive, andranno ad aggiungersi le chiusure dei varchi posti in via Montebello (all’intersezione con viale Bicchierai) e viale Amendola (all’intersezione con via Puccini). I pannelli indicheranno la chiusura al traffico con la scritta Ztl attiva, di colore rosso. L’amministrazione raccomanda di prestare la massima attenzione per evitare di incorrere in sanzioni.

Durante l’ultimo consiglio comunale, il sindaco Claudio Del Rosso ha confermato che il Comune sta attendendo il via libera da Roma per inserire anche piazza XX Settembre nel provvedimento, come prevede la legge. Proprio in questi giorni un gruppo di residenti della zona si è lamentato dell’eccessiva confusione nella zona. I problemi delle persone che vivono in questa area, in via Garibaldi, e piazza Gramsci sono stati oggetti di una mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza Montecatini: il futuro è nel nome. I consiglieri di opposizione, in seguito a vari episodi avvenuti in questa parte di Montecatini, tra cui lo spaccio di stupefacenti, hanno chiesto che venisse imposto l’obbligo di chiusura alle 24 e la riapertura non prima delle 7 per tutte le attività del quartiere. Il consigliere di minoranza Luca Baroncini (Lega) ha ribadito il suo scetticismo sul progetto ’Mille Occhi sulla città’, a cui hanno aderito varie agenzie di vigilanza privata, con l’impegno a segnalare fatto rilevanti alle forze dell’ordine. Il sindaco Del Rosso ha puntualizzato: “Non possiamo approvare provvedimenti che andrebbero a colpire anche chi lavora correttamente, ma stiamo affrontando la situazione con la prefettura e le forze dell’ordine che operano sul territorio. Siamo impegnati, per quanto di nostra competenza, a potenziare settori come la polizia municipale e la videosorveglianza in città”.