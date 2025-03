Tutor sulla A11, via ai controlli. Dove sono, come funzionano e multe: la guida

Firenze, 8 marzo 2025 – Occhio al tachimetro sulla strada per il mare. Dopo mesi di prove e collaudi, da ieri sono entrati ufficialmente in funzione su 26 nuove tratte autostradali i dispositivi Tutor 3.0 lungo la rete gestita da Autostrade per l’Italia, messi a terra dal dipartimento per la pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. A queste latitudini, l’A11 Firenze Mare è divenuta osservata speciale in entrambe le direzioni nel tratto che collega Montecatini Terme a Prato Est. In soldoni, guai a superare il limite, dove consentito, dei 130 chilometri orari. Il sistema implementato in collaborazione con la Polizia di Stato andrà a calcolare il tempo di percorrenza media della tratta interessata. Se al volante si è premuto troppo il piede sull’acceleratore, l’epilogo sarà quello di una sanzione per superamento dei limiti di velocità. Nota bene: nella stessa tratta il Tutor non sostituisce il pacchetto di autovelox, ovvero quello piazzato in fondo alla discesa del Serravalle, poco prima del casello di Pistoia venendo da Firenze, e quello ad Agliana dopo l’uscita Prato Ovest.

Ma come funziona tecnicamente il sistema Tutor? Grazie a un complesso sistema di algoritmi, la piattaforma gestisce e integra i dati provenienti dalle più avanzate tecnologie: dal controllo dei sorpassi dei mezzi pesanti, al monitoraggio del rispetto dei limiti di massa consentiti, dall’accertamento della velocità di transito, al controllo dei veicoli contromano. I principali sistemi tecnologici della piattaforma sono costituiti da radar, telecamere, server periferici e un sistema centrale: una combinazione di tecnologie in grado di rilevare la velocità media del veicolo e di segnalare, per opportune verifiche, in caso di superamento dei limiti, in caso di circolazione su corsie non consentite e per la verifica del rispetto dell’obbligo di destra rigorosa da parte dei veicoli pesanti.

Sono cinque i rilevatori che i frequentatori della Firenze Mare dovranno tenere di conto tra Montecatini e Prato Est: tra i due caselli di Prato (puntando a Firenze o verso la costa), tra i caselli di Prato Ovest e Pistoia (in entrambi i sensi di marcia). E da Montecatini a Pistoia, solo in direzione Firenze. Quindi, nella corsia di marcia che porta verso il mare, la velocità sarà controllata da Prato Est a Pistoia, mentre in quella in direzione del capoluogo di regione la tratta attenzionata va da Montecatini fino a Prato Est.

Ultimo capitolo per le sanzioni. In caso di superamento del limite di velocità fino a 10 km/h multa da 42 a 173 euro e nessuna decurtazione di punti dalla patente; per il superamento del limite tra 11 e 40 km/h la multa è compresa tra 173 e 694 euro (via 3 punti dalla patente); per superamento tra 41 e 60 km/h oltre il limite le sanzioni vanno da 543 a 2.170 euro, con 6 punti e sospensione della patente da uno a 3 mesi.

Fra.Ing.