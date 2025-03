Zia e nipote morti nell’incendio, parenti dagli Usa per il riconoscimento

Montecatini Terme (Pistoia), 25 marzo 2025 – È toccato a due parenti provenienti dagli Stati Uniti il doloroso compito di riconoscere Maria Teresa e Fabio Civale, zia e nipote scomparsi nel tragico rogo scoppiato per motivi accidentali nell’appartamento al secondo piano nel condominio in via Pistoiese 1, all’angolo con via Sardegna. Oggi, nelle sale dell’obitorio di Pistoia, il medico legale Stefano Pierotti, su disposizione del pubblico ministero Luigi Boccia, eseguirà l’autopsia sulla due salme, per stabilire con certezza le cause del decesso, anche se l’ipotesi più probabile appare l’asfissia per il fumo prodotto dalle fiamme. L’innesco accidentale potrebbe essere stata una sigaretta lasciata accesa, ma anche su questo punto dovrà fare chiarezza la squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.

Maria Teresa e Fabio Civale

Il terribile incendio dove hanno perso la vita Maria Teresa, 85 anni, e Fabio Civale, 67, è scoppiato venerdì 21 marzo, durante le prime ore del mattino. Il condominio, forse il più grande che sorge a Montecatini, è sprofondato nel terrore, quando gli altri residenti hanno capito cosa stava succedendo.

L’allarme si è subito diffuso tra tutti i residenti del condominio, che hanno iniziato a correre fuori, presi dal terrore. L’incendio è stato affrontato dall’interno e dall’esterno e il fuoco è stato domato in poco tempo. Fabio Civale era tornato a vivere nel condominio dove da tempo viveva la zia, da un paio di anni fa, prima con brevi soggiorni al quinto piano, e poi trasferendosi definitivamente al secondo, allo stesso pianerottolo di Maria Teresa.