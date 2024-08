Volano bottiglie alla stazione. Due arresti dopo la guerriglia

Notte da incubo tra via don Minzoni e piazza Gramsci. Mercoledì, intorno alle 22, due gruppi di giovani, italiani e stranieri, hanno iniziato a lanciarsi bottiglie di vetro, mentre cittadini e turisti assistevano terrorizzati allo scontro. Le bottiglie si erano trasformate in vere e proprie armi. A un certo punto, uno dei partecipanti alla violenta rissa è rimasto ferito a un braccio dalle schegge di una bottiglia di vetro. Ormai, la zona davanti alla stazione ferroviaria Montecatini Centro non è nuova a trasformazioni in campi di battaglia. Per fortuna, allertati dal numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montecatini. I militari hanno subito provveduto a bloccare i protagonisti di questo vero e proprio episodio di guerriglia urbana. Tra l’altro, tutto è avvenuto a poche decine di metri dai locali della movida, nel cuore di Montecatini.

Due magrebini, in base a quanto hanno visto i presenti, sono stati arrestati. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 128: medici e sanitari hanno prestato soccorso al ferito che non sembrerebbe versare in gravi condizioni.

L’episodio, purtroppo, è l’ennesimo avvenuto nella zona della stazione ferroviaria di Montecatini Centro, negli anni al centro delle cronache per gli episodi legati allo spaccio di droga o reati contro la persona e il patrimonio. Negli scorsi mesi, sempre in zona via don Minzoni, si erano verificate risse fra bande di giovanissimi e anche fra extracomunitari, avvenute sempre in strada. I carabinieri e le altre forze dell’ordine, intanto, proseguono l’attività di repressione di episodi di questo genere in città, a garanzia dei cittadini e dei turisti.

Da. B.