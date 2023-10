Visite gratuite nel centro termale. Grotta Giusti apre le sue porte nella giornata della prevenzione

Un viaggio dal paradiso al calore dell’inferno passando per il purgatorio. I tre livelli della Grotta Giusti saranno visitabili, insieme al resto del raffinato complesso termale di Monsummano oggi durante l’open day aperto a tutti che la spa a 5 stelle organizza quest’anno. "Ottobre è il mese della prevenzione – fanno sapere dalle terme di Monsummano – con le cure termali e per l’occasione Grotta Giusti Thermal Spa Resort apre le porte del suo centro per visite e consulenze gratuite. Si potranno visitare l’ingresso della grotta termale più grande d’Europa, le piscine termali, l’area della fango-balneoterapia e delle cure inalatorie. Si potranno inoltre avere informazioni sulle cure termali, sui servizi del centro e su come usufruire della convenzione con il sistema sanitario nazionale. Infine, sarà anche possibile usufruire di una consulenza con il nostro staff medico di 20 minuti. La prenotazione è consigliata, ma non obbligatoria".

L’acqua termale della sorgente Grotta Giusti appartiene alla classe delle bicarbonato-solfato-calcico-magnesiache e sgorga in superficie ad una temperatura di 34°C. "Le acque terapeutiche – proseguano dal lussuoso complesso – sono utilizzate senza alcun trattamento chimico o fisico che ne alteri la costituzione naturale. La loro purezza microbiologica è garantita dalla profondità delle sorgenti, nonché dalla continuità e dalla portata del flusso. E’ un’acqua che ha proprietà terapeutiche: le applicazioni principali sono a livello di apparato respiratorio con le cure inalatorie, che lavorano su varie patologie, dalla rinosinusite fino alla bronchite cronica, e a livello di apparato osseo articolare con i fanghi prodotti da noi e le terapie di applicazione del fango e bagno termale. Grotta Giusti ha l’unicità della grotta termale, che rientra sempre nei trattamenti in convenzione. A Grotta Giusti, tutti i clienti possono usufruire dei trattamenti termali terapeutici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La convenzione riguarda un ciclo di 12 trattamenti. Per usufruire della convenzione è sufficiente prenotare e presentare in struttura la richiesta del medico di base con l’indicazione esatta della patologia e del relativo ciclo di cure. Il pagamento del ticket o della quota ricetta, 55 euro o 3,10 euro in caso di esenzione, si effettua direttamente in struttura ed include anche la visita medica iniziale".

Arianna Fisicaro