Vendesi villa Patrizia. Annuncio a sorpresa per il paradiso del lusso di Montecatini Alto

Montecatini, 7 novembre 2023 – “Montecatini Alto, bellissima villa con parco e vista panoramica, piscina, campo da tennis, sei camere, sei bagni e posti auto. Trattativa riservata". L’annuncio ha fatto capolino in questi giorni, nella vetrina di un’agenzia immobiliare cittadina. Dietro questa offerta, c’è la vendita di Villa Patrizia, a Montecatini Alto. Negli ultimi anni è stata un vero paradiso delle vacanze di lusso: molti americani hanno scelto di venire qui con le famiglie per trascorrere una settimana di grande relax. Adesso, la società a responsabilità limitata "Poggio alla Guardia" ha deciso di metterla in vendita. L’eventuale passaggio di proprietà rappresenterebbe una delle transazioni immobiliari più importanti degli ultimi anni nel campo delle strutture ricettive a Montecatini. In precedenza, Villa Patrizia, che si trova in località Poggio alla Guardia, è stato un apprezzato agriturismo e ristorante. Sui social network è ancora possibile trovare gli apprezzamenti della clientela per la buona cucina toscana e l’ospitalità. La società "Poggio alla Guardia" ha deciso di sterzare in modo forte sulla clientela di alto livello, adattando l’immobile alle esigenze di chi vuole davvero recuperare un certo benessere interiore.

Un posto dove una coppia o un nucleo familiare può stare da solo, senza i problemi causati dalla presenza della clientela di massa, non può che fare attrazione verso i soggetti dotati di una certa capacità economica. È stato fatto un lavoro importante in questo senso, tessendo relazioni internazionali di un certo livello e curando nei minimi dettagli l’accoglienza. Un impianto che, superata la pandemia, ha ripreso a funzionare bene.

Chi sarà il nuovo proprietario di Villa Patrizia? Le parole "Trattativa riservata" lasciano assai poco spazio a dettagli su possibili contatti già avviati. Un dato certo, fin dall’inizio di quest’anno, è che gli americani dotati di grande capacità di spesa guardano con grande interesse alla Toscana. Le mete preferite dove cercare strutture come Villa Patrizia restano Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, ma la posizione dell’immobile di Montecatini Alto la rende ideale come meta del soggiorno di lusso. Non ci sarebbe da meravigliarsi, nel mare delle ipotesi, se fosse proprio un americano a farsi avanti per acquistare Villa Patrizia, continuando a vendere soggiorni di lusso ai suoi connazionali.

La città, alle prese con problemi di degrado, ha un forte bisogno della presenza di una clientela sempre più di livello, a sostegno delle imprese e dell’occupazione. E, sempre in tema di lusso, a Montecatini c’è grande attesa per la tempistica di ristrutturazione del Grand Hotel & La Pace. La nuova proprietaria, russa con passaporto britannico, pensa a una progettazione importante prima della riapertura. La situazione internazionale ha inevitabilmente rallentato tutto, ma, quando termineranno i lavori previsti, sarà tutta la città a beneficiarne.

Daniele Bernardini