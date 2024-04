Vigile del fuoco muore in servizio: stroncato da un malore improvviso durante il corso per caposquadra

Pescia (Pistoia), 30 aprile 2024 – Fra poche settimane sarebbe tornato a casa, in quella casa che condivideva con la moglie Stefania Berti, docente all’istituto tecnico Agrario Anzilotti, e i due figli. Da mesi Samuele Del Ministro aveva lasciato Pescia per Torino, dove aveva superato il corso per diventare caposquadra dei vigili del fuoco. E con l’inizio dell’estate sarebbe rientrato, per prendere servizio nella Caserma di Pistoia. Da poche settimane, lo scorso 25 gennaio, aveva compiuto 50 anni; sabato era in città, aveva giocato con gli amici del calcetto, aveva fatto una passeggiata fra i banchi del mercato cittadino, poi era tornato nella città della Mole, dove era in servizio alla caserma del Lingotto. Niente faceva presagire quello che poche ore dopo sarebbe accaduto.

Nella notte fra domenica e lunedì, attorno all’una del mattino, i colleghi, non vedendolo, sono andati a cercarlo, e lo hanno trovato sulla sua branda, colpito da un improvviso attacco di cuore. Inutili i tentativi di rianimazione e l’intervento con il defibrillatore, prima da parte degli stessi vigili del fuoco, poi del personale sanitario immediatamente arrivato per soccorrerlo. Il cuore di Samuele si è fermato per sempre mentre i medici dell’ospedale delle Molinette cercavano in ogni modo di salvargli la vita. La notizia si è sparsa fin troppo velocemente in città, e si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio.

Aveva corso con i colori del Gs Run…Dagi, che lo hanno ricordato con un post sulle loro pagine social: "Samuele, col nickname di Turk182, è stato un nostro tesserato fino al 2022 – spiegano – condividendo con noi tante corse sempre col sorriso e con lo spirito di amicizia che ci contraddistingue. Una tragica notizia che ci lascia senza parole".

Al dolore della moglie e dei figli si è unito anche il consiglio direttivo del Rione Santa Maria: "è con immensa tristezza che apprendiamo della prematura scomparsa di Samuele. Cresciuto in Duomo con addosso i colori del nostro Rione è stato per tanti anni un nostro tamburino… Non ci sono parole che possono esprimere il nostro cordoglio". Le esequie saranno celebrate a Pescia, ma non c’è certezza della data: per permettere il trasferimento della salma sono necessari gli esami autoptici.

Emanuele Cutsodontis