Via Marruota, ecco l’acqua. Ripristinato il fontanello

Sarà presto ripristinato il fontanello di via Marruota. Ne dà notizia Marco Lucarelli del ’Controllo del vicinato’ che ringrazia l’amministrazione comunale guidata da Claudio Del Rosso che ha approvato il riavvio del servizio, andando incontro alle richieste dei cittadini. "Avevo io stesso protocollato un’istanza in tal senso – dice Lucarelli – chiedendo di ripristinare la fornitura dell’acqua con un eventuale progetto di Acque. Anche Montecatini Terme torna a fornire acqua immediatamente buona da bere, gratuita e sostenibile continuando impegnarsi a sostegno delle famiglie e dell’ambiente. Nella giunta comunale di giovedì scorso è stato approvato il provvedimento di indirizzo per raggiungere questo importante obbiettivo sociale. Con l’adozione dell’atto, la giunta appronterà la riparazione o la sostituzione del fontanello di via Marruota, che attualmente non funziona, e l’installazione di un secondo fontanello che sarà fornito gratuitamente da Acque". La struttura è da anni abbandonata al degrado e all’ incuria e più volte i residenti avevano richiesto di poter nuovamente usufruire del servizio.

G. L. P.