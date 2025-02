Via al congresso di Rifondazione

Prende il via oggi all’Hotel Tuscany Inn il XII congresso del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. Due i documenti a confronto fino al 9 febbraio. Il primo, avente come primo firmatario il segretario uscente Maurizio Acerbo, ha ottenuto 2689 voti pari al 50,66%, il secondo, prima firmataria Valeria Allocati, con 2619 ha ricevuto il 49,34% dei consensi. Il confronto che porterà a definire il nuovo gruppo dirigente. Dato il contesto politico nazionale e internazionale e la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, è stato scelto come titolo del congresso lo slogan antifascista ’Ora e sempre Resistenza.

Presenti come ospiti il Segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, il presidente dell’ANPI, Gianfranco Pagliarulo, e dell’Arci, Walter Massa. Parteciperanno anche esponenti curdi, palestinesi e del Partito della Sinistra Europea. Nutrita sarà anche la presenza di intellettuali e attivisti che difendono la Costituzione, l’ambiente, la sanità, l’istruzione, la cultura e l’informazione, così come la presenza di esponenti del mondo pacifista.