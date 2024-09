Via ai lavori davanti al Duomo. Viabilità modificata per un mese. Stalli di sosta in via Cavour

Al via oggi, condizioni meteo permettendo, l’intervento programmato dalla Provincia di Pistoia, per il rifacimento del manto stradale in pietra in zona Duomo, lavori che comporteranno modifiche alla viabilità per 30 giorni, o almeno fino alla fine dei lavori. Un intervento che, spiega l’ufficio tecnico dell’ente, è reso urgente e indifferibile, a causa dei vincoli posti dalle scadenze dei contratti e dai tempi del finanziamento ricevuto, per evitare che questo sia revocato. "La Provincia di Pistoia versa, da tempo, in difficoltà economiche – ricorda il sindaco Riccardo Franchi – e lo scarso preavviso per l’avvio di questo lavoro non ha permesso che fossero trovate soluzioni diverse da quella che è stata individuata. Non dobbiamo dimenticare che la Provincia di Pistoia è proprietaria o competente su tutte le strade in entrata e in uscita da Pescia, per questo abbiamo sempre chiesto un confronto serio sulla viabilità".

La soluzione individuata prevede la chiusura al traffico del tratto di via Cavour e via Fiorentina che dal Campanile del Duomo arriva fino all’intersezione con via del Seminario. Sulle due strade interessate sarà istituito il senso unico di marcia per chi, provenendo da Uzzano, è diretto verso la zona ospedaliera; chi, invece, arriva dalla zona dell’Ospedale per uscire in direzione Uzzano, dovrà percorrere viale Garibaldi o salire lungo via dei Colli per Uzzano. In via Cavour, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia, saranno istituiti degli stalli di sosta per andare a rimpiazzare quelli soppressi nella zona interessata dall’intervento, dal momento che il senso unico ne garantisce la sicurezza.

"I nostri uffici monitoreranno l’andamento dei lavori – conclude il primo cittadino – e interverranno in caso fosse necessario apportare dei correttivi alla viabilità alternativa".

Emanuele Cutsodontis