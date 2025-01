Verso il 3° Gran Premio Baronti. Percorso inedito da 130 km

Un percorso inedito quest’anno per il 3° Gran Premio Giuliano Baronti, la gara nazionale in programma domenica 2 marzo a Cerbaia di Lamporecchio, che aprirà la stagione 2025 della categoria Juniores. Il Team Franco Ballerini società organizzatrice presieduta da Franco Miniati, e la nota azienda Neri Industria Alimentare di Alessio e Stefano Baronti, sono già attivamente impegnate per preparare un’altra giornata di grande ciclismo con una serie di iniziative ed uno spiegamento di mezzi notevole. Tutto questo per ricordare la figura indimenticabile di Giuliano Baronti titolare della Neri Sottoli, che al ciclismo ha dato tantissimo e che troppo presto ha lasciato i suoi cari e le tantissime persone che lo conoscevano e lo stimavano. Oltre a lui ci sarà anche il ricordo di Pietro Marradini, altro noto personaggio sportivo si Lamporecchio, amante del ciclismo e di altri sport.

La gara nazionale Juniores con partenza ed arrivo su via Amendola nella zona industriale di Cerbaia, avrà un percorso inedito, lungo 130 chilometri. Partenza ufficiale da via Ferrucci a Lamporecchio dopo due km e mezzo di trasferimento alle ore 14 con 5 giri di km 16,300 attraverso Mastromarco, Lazzeretto, Stabbia, Cerbaia, quindi due giri di Km 17,200 (Lamporecchio, Borgano, Vinci, Bivio Toiano, S.Pantaleo, Apparita, Mastromarco, Lamporecchio, Cerbaia). Infine l’ultimo giro di km 16,400 toccando Lamporecchio, la salita di San Baronto, quindi discesa verso Giugnano e Lamporecchio per raggiungere il traguardo di Cerbaia.

Sono attese tante squadre (massimo 7 atleti per ciascuna) ed i migliori esponenti della categoria juniores per questa prima sfida stagionale vinta nel 2023 da Gabriele De Fabritiis e l’anno scorso da Enea Sambinello. Al Gran Premio Giuliano Baronti dovrebbe essere presente anche il commissario tecnico della nazionale juniores Dino Salvoldi.

Antonio Mannori