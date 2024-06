Valdinievole Montecatini. Il nuovo diesse è Pisani

Valdinievole Montecatini a lavoro per disegnare la squadra 2024-2025. Dopo la conferma di mister Ennio Pellegrini sulla panchina degli aironi, arriva il nuovo direttore sportivo e altro non è che una vecchia conoscenza del calcio termale, si tratta di Simone Pisani che aveva giocato coi colori biancocelesti dagli anni 2010 e nemmeno a dirlo gestito dal tecnico Ennio Pellegrini. Oggi le cose sembra vogliono tornare a quei fasti, con Pellegrini in panchina e l’ex bomber a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Pisani è orgoglioso della chiamata nella città delle terme: "È una cosa che mi entusiasma – ci ha detto – ma non sarà un impegno facile perché vincere piace a tutti da ogni parte e quando arriva un personaggio nuovo la tifoseria vorrebbe subito essere al vertice, ma in campo ci saranno anche gli avversari. Sarà una bella esperienza – ha aggiunto – la società mi ha dato fiducia cercheremo di fare le cose nei modi più opportuni per toglierci qualche soddisfazione e riportare entusiasmo sugli spalti, ma siamo ottimisti perchè la società si sta dimostrando importante".

Pisani per quattro anni è stato la colonna dell’ attacco del Montecatini dimostrando di unire tecnica e talento sempre col fiuto del gol che arrivava molto spesso. Negli ultimi anni ha ricoperto cariche dirigenziali a Villa Basilica e Lammari nel campionato di Eccellenza, ora torna a Montecatini per una nuova sfida. "Siamo certi che porterà la stessa determinazione e competenza – afferma la società - nel suo nuovo ruolo, lavorando a stretto contatto con la dirigenza e col trainer delle grandi avventure, per cui desideriamo esprimere il nostro più caloroso bentornato e buon lavoro".

Stefano Incerpi