Scuola, in Valdinievole toto accorpamenti. Un istituto per tre Comuni. Resta il rebus dell’Agrario

Valdinievole, 18 dicembre 2024 – Il problema degli accorpamenti delle scuole continua ad animare il dibattito sindacale e politico. E’ intervenuta la Cgil Pistoia: “Con la fine del 2024, la giunta regionale toscana, delibererà sulla programmazione della rete scolastica per il 25/26. A causa della legge di bilancio del 2023, si dovrà procedere all’accorpamento di ben 14 istituzioni scolastiche, di cui tre sono nella nostra provincia. Sono gli istituti Berni di Lamporecchio con 566 alunni, il Ferrucci di Larciano con 579 alunni e l’I.T.A.S. Anzilotti di Pescia con 477 alunni, ma l’accorpamento di queste tre scuole non assolve l’obbligo dei 3 dirigenti scolastici in meno, e per questo entrano in gioco le conferenze zonali che entro il 12 dicembre scorso dovevano decidere quali istituti comprensivi dovevano essere accorpati. La Conferenza zonale di Pistoia e piana pistoiese non ha preso posizione, dato che gli istituti interessati sono in Valdinievole”.

La conferenza zonale della Valdinievole si è riunita per 3 volte nell’ultimo periodo e in data 12 novembre, alla presenza dei sindaci della Valdinievole (o loro delegati), i presidi delle scuole interessate (non tutti presenti) e i rappresentanti della Flc Cgil, è stato deliberato come prima priorità di accorpare “Berni” e “Ferrucci” senza decidere la sede direttiva principale e come terza priorità di accorpare l’istituto comprensivo “Salutati - Cavalcanti” di Buggiano (661 alunni, l’Istituto in provincia con meno alunni sopra la soglia dei 600 iscritti) con il “Don Milani” di Ponte Buggianese. Un unico comprensivo su tre Comuni: Buggiano, Ponte Buggianese e Chiesina Uzzanese.

“La conferenza zonale della Valdinievole si è dovuta riunire nuovamente per effettuare una nuova delibera, alla fine è stato accordato solo l’accorpamento “Salutati - Cavalcanti” con “Don Milani”.

In merito all’Anzilotti, resta tutto in alto mare: “Come Flc-Cgil siamo da sempre stati contrari alla politica del dimensionamento scolastico ma esprimiamo anche un parere negativo sulla modalità di gestione della vicenda a livello locale”. La Cgil teme la chiusura dei plessi a suon di tagli.

“Due parole sull’ITAS “Anzilotti”: potevano essere trovate alcune soluzioni, come un polo agrario Pistoia - Pescia, unendo i due agrari oppure accorpare l’ITAS con il Professionale Alberghiero “Martini” di Montecatini Terme per un Polo Agro-Alimentare, ma anche questo non è stato preso in considerazione. Il tutto è così rimandato alla Regione Toscana che potrebbe decidere di accorpare l’ITAS “Anzilotti” con il Liceo “Lorenzini” di Pescia, scuole completamente differenti nei loro percorsi didattici”.

Giovanna La Porta