Vagava per il centro con vistose ferite: "Sono stato aggredito"

Stava vagando per le strade del centro, ferito alle braccia e al volto, probabilmente con l’uso di armi da taglio, e si trovava nella zona di piazza Gramsci. Un uomo di 25 anni, marocchino, già noto per diversi precedenti penali alle forze dell’ordine, è stato soccorso dai mezzi del 118, ieri mattina, tra le 4.30 e le 5. Ai medici e al personale sanitario intervenuti ha raccontato di essere stato aggredito da alcuni connazionali. Non ha fornito ulteriori particolari per fare chiarezza. È stato portato al pronto soccorso. Sulla vicenda stanno conducendo accertamenti gli agenti del commissariato di Montecatini. La polizia di Stato sta verificando che cosa può essere effettivamente successo nella notte tra giovedì e venerdì e, soprattutto, se l’uomo sia stato davvero vittima di un’aggressione o meno. L’area della stazione di piazza Gramsci è da tempo teatro di scontri tra soggetti stranieri, anche per motivi legati al traffico di stupefacenti. Nel corso degli ultimi controlli effettuati da parte della polizia di Stato insieme al Reparto prevenzione crimine sono stati identificati numerosi soggetti.

Da. B.