’Va dove ti porta il bus’. Uso dei mezzi pubblici: gli studenti a lezione di regole e vantaggi

Il viaggio di ’Va dove ti porta il bus’ è partito. Il progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, che vede la partecipazione di ben 76 classi, è in fase di conclusione. A Massa e Cozzile hanno partecipato le classi VA e VB della Scuola Amicizia. Il progetto prevedeva la realizzazione di un percorso didattico di 6 ore a classe, finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando il senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di bene pubblico per la collettività.

Gli alunni delle classi VA e VB della Scuola Amicizia di Massa e Cozzile, accompagnati dall’insegnante Susanna Bonvicini, sono stati accompagnati dall’operatrice didattica sui bus, così da mettere in pratica le regole apprese, scoprendo i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare, salendo appunto su un autobus. Gli studenti sono saliti su un bus della linea U804 Linea 1 Circolare Nord, scendendo alla stazione di Montecatini, dove si sono soffermati nei pressi della Fontana Mazzoni e hanno ammirato la costruzione architettonica di epoca fascista della Stazione.

Sull’autobus oltre a ripassare le regole di buona condotta e tutti i passaggi utili per prendere il bus, hanno visto passando dalle vie di Montecatini i seguenti luoghi di interesse storico culturale. Con l’autobus, sono passati anche da un incrocio, che porta a Montecatini Alto, ammirando dal finestrino il paesaggio naturalistico e la funicolare. Nella terza lezione, gli studenti si sono impegnati nella produzione di illustrazioni,

accompagnate da brevi descrizioni, dei luoghi che hanno avuto modo di fotografare durante il tour in bus.

Così si è espressa l’insegnante Susanna Bonvicini: "Il progetto ’Va dove ti porta il bus’ è stato molto interessante e ben accolto dalla classe. I bambini si sono divertiti ed hanno imparato a prendere l’autobus, a rispettare le regole obliterando e conservando il biglietto, mantenendo un comportamento civile e composto; hanno anche scoperto il valore sociale ed ecologico di questo mezzo di trasporto, finora da loro poco utilizzato e conosciuto". Al termine del progetto tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e

sarà consegnato alla scuola un manifesto con la mappa del servizio urbano di Montecatini con i disegni realizzati.