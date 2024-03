Uomo trovato morto nell’hotel a Montecatini, è omicidio: “Ha diverse ferite sul corpo”

Montecatini Terme (Pistoia), 20 marzo 2024 – Non sembrano ormai esserci più molti dubbi: l’uomo trovato morto nell’hotel abbandonato a Montecatini è stato ucciso. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire la causa, in particolare dopo che il medico legale, all'esito di un'ispezione cadaverica, ha segnalato la presenza di alcune ferite, soprattutto sul basso addome. L'autopsia è prevista domani e servirà a stabilire la causa e il momento del decesso.

I carabinieri non escludono nessuna ipotesi, ma sebbene non siano state trovate armi sul posto è quasi scontato che si tratti di un delitto. L'Hotel Impero è da tempo diventato un riparo per sbandati senza fissa dimora. I militari hanno trovato la struttura in assenza pressoché totale delle corrette condizioni igienico-sanitarie. Dentro all'arrivo delle forze dell'ordine non c'erano persone.

Ieri erano stati alcuni operai, incaricati dall'Istituto vendite giudiziarie (Isveg) di sigillare gli ingressi dell'albergo nel centro di Montecatini, a trovare il corpo senza vita dell'uomo, dall'apparente età di circa trent'anni, riverso sul pavimento e tra materassi gettati a terra, in una camera al secondo piano.

La vittima, che potrebbe essere del Nord Africa, era senza documenti. Lo stesso albergo era stato al centro di un altro caso di cronaca, il 21 novembre 2023, quando una donna si era lanciata da un balcone per sfuggire a un tentativo di stupro e fu arrestato un trentenne.