Omicidio nell’hotel abbandonato. Uomo trovato in un lago di sangue,il cadavere lì da giorni

Montecatini Terme, 20 marzo 2024 – Il cadavere di un uomo africano di circa trent’anni, con ogni probabilità assassinato, è stato ritrovato ieri pomeriggio dagli addetti dell’Istituto per le vendite giudiziarie (Isveg), venuti per effettuare dei lavori di messa in sicurezza all’interno dell’Hotel Impero, chiuso da tempo, in viale Bicchierai. L’accesso all’edificio, dopo le recenti effrazioni, culminate anche con il tentativo di violenza sessuale nei confronti di una giovane, è stato bloccato con pannelli e altre opere, alcune delle quali in corso. L’uomo era riverso sul letto, in un lago di sangue dalla cintura in giù, il che fa supporre ferite gravi all’addome con armi da taglio o da fuoco. È probabile che l’uomo sia entrato nella camera dell’edificio salendo dalle tubature esterne. Il delitto potrebbe risalire a diversi giorni fa, forse dieci. Non appena rinvenuto il corpo, gli addetti dell’Istituto per le vendite giudiziarie hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Montecatini, con i colleghi del Reparto operativo di Pistoia, supportati dagli agenti del commissariato, e un’ambulanza della Misericordia di Montecatini. Il giovane, in base alle prime indiscrezioni, era privo di documenti e gli inquirenti dovranno anche lavorare per risalire alla sua identità. Poco dopo, in viale Bicchierai, sono iniziati ad arrivare i pullman delle gite scolastiche di ritorno dalle visite nelle città d’arte. I carabinieri hanno dovuto regolare il traffico che rischiava di rallentare l’attività investigativa.

Immediatamente è arrivato anche il sostituto procuratore Claudio Curreli, che si è confrontato con gli inquirenti nel luogo del ritrovamento. La scientifica dei carabinieri ha effettuato tutti i rilievi necessari per trovare eventuali impronte, utili a risalire a persone che potessero essere entrate nella stanza nel momento in cui è morto il giovane. Per far uscire la salma dall’albergo, dove da tempo l’impianto elettrico non è funzionante, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il corpo del giovane è stato trasportato all’obitorio di Pistoia, dove sarà possibile stabilire le cause del decesso. L’ex Hotel Impero, da tempo in attesa di un compratore tramite la vendita giudiziaria, è da tempo oggetto di effrazioni da parte di sbandati di vario genere. I carabinieri della Compagnia di Montecatini, lo scorso novembre, hanno arrestato un magrebino di circa trent’anni, che era entrato insieme a due ragazze dell’Est Europa in una delle camere. La donna, cercando di fuggire da lui, ha provato a calarsi dal terrazzo della stanza posta al primo piano della struttura ricettiva, riportando lesioni alla schiena e agli arti. La vicenda è stata resa più grave dal fatto che questa storia non sia avvenuta in una triste periferia, ma nel cuore alberghiero e turistico della città.