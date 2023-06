Una serata per Gianluca Mancini L’atleta della Roma torna a ’casa’ Tanti tifosi per lui nel Montalbano

Gianluca Mancini, giocatore della Roma, sarà ospite a Lampo martedì 4 luglio alle 21,15 per la serata organizzata dall’Associazione Commercianti Centro Naturale in piazza IV Novembre. La famiglia Mancini è infatti originaria di Lamporecchio. Il programma della serata prevede l’intervista, curata dal giornalista Massimo Mancini e una serie di premiazioni. Si parlerà delle sue origini lamporecchiane e del percorso della carriera che lo ha portato a essere uno dei più forti difensori a livello nazionale. Suo padre Giovanni Mancini è nato a Lamporecchio e ci ha vissuto fino al matrimonio. Dopo è andato a vivere con la moglie Claudia a Montopoli Valdarno, dove nel 1996 è nato Gianluca. Anche Giovanni era un buon giocatore, ruolo terzino fluidificante sempre all’attacco. Ha militato nella Lampo e nel Borgano. Senza dimenticare lo zio Marco, che negli anni Settanta e Ottanta militò nella Lampo e nel Monsummano e lo zio Remo Micheli, esperto direttore sportivo di formazioni professionistiche. Insomma una famiglia di calciatori e grandi appassionati.

Gianluca ha accettato molto volentieri l’invito. Per lui sarà una bella occasione per rivivere momenti del suo passato, quando da bambino, insieme al nonno Bruno, andava a comprare il gelato al Bar Desideri. Inoltre ritrova le sue origini paterne e tanti tifosi di Lamporecchio, che lo seguono in ogni partita, anche se non sono sostenitori della Roma. Troverà affetto che lui sicuramente saprà ricambiare.

Oltre all’intervista ci sarà l’intervento del sindaco Alessio Torrigiani, che a nome di tutta la comunità gli consegnerà un riconoscimento per la sua "lamporecchianità". Ci saranno anche numerosi bambini dei settori giovanili della zona, che avranno la possibilità di avere un autografo. Presenti anche alcuni rappresentati della Roma.

Gianluca Mancini ha collezionato già 174 partite in serie A. Con l’Atalanta di Gasperini ne ha giocate 41, mentre nella Roma 133, alcune delle quali con la fascia di capitano. Ha segnato 12 reti: per un difensore non sono poche. A livello internazionale ha giocato 43 partite di Coppa. Nove le presenze con la Nazionale di Roberto Mancini. Prima di esordire con l’Atalanta, ha giocato due stagioni in B con il Perugia. È cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha fatto tutta la trafila dall’età di dieci anni.