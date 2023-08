Una nuova scuola per l’Itc Forti Maxi investimento in via Guerrazzi Ventidue aule, spazi e auditorium

Alla fine, quel terreno fermo da tempo che costituiva un’area verde in una zona ad altissima densità di popolazione, se l’è comprato all’asta la Provincia di Pistoia con i soldi della Regione. Lì sorgerà la nuova sede dell’istituto tecnico Forti di Monsummano. Il terreno in questione è quello con accesso da via Guerrazzi, adiacente alla cittadella sportiva che vede l’attività dello Stadio Strulli, delle piscine comunali, del palazzetto del basket, dei campini di calcio a 5 e della palestra comunale Alifaris. "Attualmente l’istituto Forti ha sede nell’immobile sopra identificato – fanno sapere dalla Provincia – che ad oggi risulta saturo di spazi nonché inadeguato sotto diversi profili ad accogliere un ambiente scolastico, inoltre, essendo una proprietà privata impedisce all’Ente sia di intervenire sullo stesso per la manutenzione straordinaria sia di intercettare finanziamenti pubblici da investire. Quella sede è stata fin dagli anni novanta considerata una soluzione transitoria, in attesa della costruzione di una idonea nuova struttura scolastica e di concerto con il Comune di Monsummano Terme, è stata individuata urbanisticamente un’area nella zona degli impianti sportivi della superficie di 13.217 metri quadrati sulla quale è possibile realizzare un edificio scolastico di 22 aule, soddisfacendo in tal modo le esigenze dalla scuola".

La Provincia di Pistoia ha acquisito il terreno, che da anni era all’asta con un contributo della Regione Toscana di 313.000 euro e nel contempo la Regione ha anche coperto l’importo necessario di 200.000 euro alla realizzazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, che "permetterà di poter candidare l’intervento – fanno sapere da Pistoia – a valere sui futuri bandi di finanziamento. Attualmente l’amministrazione provinciale sta procedendo all’affidamento della progettazione per realizzare un edificio in grado di azzerare i consumi energetici. La nuova scuola avrà tutte le dotazioni necessarie richieste, oltre alle aule ci saranno spazi di relazione, aule di scambio, laboratori, locali di servizio, segreteria, presidenza, spazi polivalenti ed un auditorium aula magna mentre all’esterno saranno garantiti gli spazi a parcheggio, le aree a verde ed aree idonee ad ospitare impianti polivalenti sportivi all’aperto".

Arianna Fisicaro