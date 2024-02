Una bellissima domenica. Il parco preso d’assalto corsi mascherati e premi. Appuntamento al 2025

Piazza della Resistenza ha accolto per l’ultima sfilata del Carnevale Pistoiese i tanti bambini e genitori che hanno voluto fare festa ancora una volta. Il corso di ieri ha chiuso ufficialmente l’edizione 2024 del Carnevale Pistoiese organizzato dal Comitato Cittadino in compartecipazione con il Comune di Pistoia. Un’edizione che va in archivio con un grande successo decretato dalle tante persone che in occasione delle tre sfilate dei corsi mascherati sono state presenti in piazza della Resistenza.

Il parco è stato gioiosamente preso d’assalto da tantissime mascherine colorate, da migliaia di coriandoli e stelle filanti, da musica, intrattenimento, il tutto coordinato alla perfezione dai quattro rioni cittadini. È stato un grandissimo sforzo quello compiuti dai quattro rioni fatto di notti insonni per preparare i carri, programmare le sfilate e organizzare tutto nella massima sicurezza per garantire ai bambini il massimo del divertimento senza correre pericoli. Uno sforzo che i pistoiesi hanno capito e che hanno ricambiato presentandosi in massa alle tre sfilate segno che il carnevale a Pistoia è ancora vivo e non può che migliorare e crescere nel tempo.

Così com’era successo nei due precedenti corsi mascherati anche ieri c’è stata la premiazione del concorso "La maschera più bella" indetto dal nostro giornale e che ha visto premiati Gioele ed Emma Ballestri i fratellini vestiti da Biancaneve e uno dei sette nani, Sofia Amoruso con il suo vestito da Principessa, Gaia Giglioli e la sua bellissima interpretazione di Liza Minnelli insieme alla sorellina Allegra che invece ha scelto Anna di Frozen, Lidia Dell’Innocenti e la sua speciale Maleficent, Claudio Danesi vestito da Cardinale insieme ai due figli Aurora e Jacopo mascherati da Panda e poi Anita e Sofia Capecchi che hanno scelto di vestirsi da personaggi del fumetto Clee. I premiati hanno ricevuto dei buoni da poter utilizzare nei supermercati Conad e da Andreini Giocattoli. Una volta che si sono spenti i riflettori sull’edizione 2024 del Carnevale Pistoiese i rioni stanno già pensando alla prossima edizione con nuove idee, carri ancora più colorati e divertenti, con novità che renderanno il Carnevale Pistoiese ancora più bello.

Maurizio Innocenti