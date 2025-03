Un ponte tra scuola e lavoro. Cinque giornate di colloqui tra le aziende e gli studenti

All’alberghiero Martini, ormai da anni, si può trovare lavoro prima del diploma grazie a una iniziativa di reclutamento aziendale che viene fissata tradizionalmente nel mese di febbraio. Quest’anno, il calendario si articola nuovamente su cinque giornate. Le aziende che si alternano sulla passerella dei colloqui con gli studenti sono 32, tutte leader di primo piano nel settore. La prima giornata è andata in scena il 12 febbraio nella sede della Querceta mentre l’ultima era fissata per ieri. Tutte società di livello nazionale e internazionale che operano nel settore turistico ed enogastronomico. Tra queste, spicca Emporio Armani Caffé e Ristorante di Parigi. Ma ci sono anche luoghi cult di Forte dei Marmi, come Augustus e Maitò, il Capri Palace, luogo magico dell’isoletta vip, il Majestic di Firenze, il Pellicano di Porto Ercole, Dynamo Camp, Cervo Hotel e Cala di Volpe di Porto Cervo, Villa D’Este e Villa La Massa di Como e molti altri ancora. Insomma, davvero il top di gamma. Tra questi, anche due partner tedeschi di vecchia data: Eures e l’hotel Neptun. Alcune sono aziende di prestigio con le quali il Martini collabora da molti anni, altre arrivano per la prima volta, attirate dalla buona fama dell’istituto diretto da Riccardo Monti. Un momento fondamentale per gli studenti di quinta, ormai prossimi all’esame di stato e al conseguimento del diploma.

Grazie all’originale sistema di incrocio di domanda e offerta organizzato e coordinato dai docenti Valerio Nesti, Federica Mostardi, Alessandro Brizzi e Alessandro Trinci, gli alunni dell’ultimo anno possono già effettuare colloqui di lavoro con alcune delle più prestigiose aziende della nostra regione, e non solo. Le interviste si protraggono sempre per l’intera giornata. Nella giornata di chiusura, lo spazio è stato totalmente riservato a strutture di Montecatini e della Valdinievole: Ristorante Lorenzo, Hotel Tuscany Inn, La Monastica di Buggiano, Palazzo Belvedere, Hotel Torretta, Hotel Biondi, Hotel Puccini, Grand Hotel Bellavista. Un vero tour de force che ha come punto di forza il binomio passione-professionalità. Oltre a un centinaio di allievi che si sono iscritti alla giornata denominata ’Gara’ (giornata annuale di reclutamento aziendale), ci sono alcuni ex alunni dei quattro settori della scuola: enogastronomia, pasticceria, sala bar e ricevimento.