Un futuro sostenibile. Incontro per conoscere il piano strutturale per il territorio

"Piano strutturale: lo statuto del territorio": è questo il titolo dell’incontro pubblico in programma giovedì 11 aprile, alle 15.30, nella sala del consiglio comunale. Lo strumento urbanistico in vigore è stato realizzato durante l’amministrazione dell’ex sindaco Ettore Severi, quando Riccardo Sensi era assessore all’urbanistica. Sono passati circa vent’anni da allora, e, senza dubbio, sono necessari interventi di ammodernamento. Il Piano strutturale è uno strumento urbanistico di carattere strategico e di lunga durata, contenente gli obiettivi e gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile del territorio, individuati attraverso l’identificazione di vincoli e risorse naturali e culturali. Questo documento non determina l’edificabilità dei suoli, ha il solo compito di dare indirizzi per la futura gestione del territorio, prendendo in considerazione, tra le altre cose, la valorizzazione delle risorse esistenti e il loro sviluppo economico e sociale, con grande attenzione agli aspetti della qualità urbana e ambientale e della sostenibilità delle scelte. Le linee guida dettate dal Piano vengono concretamente realizzate dalla pianificazione operativa. L’incontro di giovedì 11, promosso dal garante dell’informazione e della partecipazione, vedrà la partecipazione dei tecnici incaricati della redazione del piano. In seguito alla delibera della giunta guidata dal sindaco Luca Baroncini, dove Emiliano Corrieri ricopre il ruolo di assessore all’urbanistica, è iniziato il procedimento che porterà all’adozione della seconda variante al Piano Strutturale. Per condividere con tutti gli interessati lo stato dei lavori e in particolare il tema dello ’Statuto del Territorio’, è stato organizzato un incontro aperto alla cittadinanza e alle associazioni economiche e di servizio.

Lo Statuto del territorio è lo strumento mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione e costituisce quindi il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni contenute nei piani. Il patrimonio territoriale richiede la garanzia di esistenza quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità. La prossima amministrazione comunale si dovrà occupare anche della redazione del Piano operativo comunale: si tratta dello strumento urbanistico che attua gli indirizzi del Piano strutturale comunale articolandoli in periodi di cinque anni. Stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, sia nelle aree urbane che nelle aree agricole. Più documenti concorrono a formare il Piano operativo: accanto al documento di valutazione ambientale strategica (Vas), che fotografa lo stato delle risorse ambientali e misura l’impatto che l’attuazione del Piano avrà su di esse. Il Piano è composto principalmente dalle cartografie che rappresentano il progetto del Piano e dalle norme tecniche di attuazione (Nta) che contengono le regole per la valorizzazione, trasformazione e conservazione del territorio.

Daniele Bernardini