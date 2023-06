Un Ccn tutto al femminile Lo guida Elisa Cappelli Shopping serale in arrivo

E’ stato nominato il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Commercianti Centro Naturale di Lamporecchio. Un consiglio tutto la femminile. Presidente è stato nominato Elisa Cappelli. La carica di vicepresidenti è stata affidata a Letizia Bianconi ed Elisabetta Lotti. Segretaria Benedetta Desideri. Gli obiettivi del nuovo consiglio da centrare sono diversi ed ambiziosi e tutti finalizzati a valorizzare il centro commerciale naturale di Lamporecchio. Un luogo di attrazione commerciale, con la presenza di importanti e noti negozi, che da decenni ha sempre richiamato a Lamporecchio tantissima gente, proveniente dai paesi limitrofi ed oltre. Adesso, dopo la crisi dovuta anche alla pandemia del Covid, è arrivato il momento di rilanciare questo centro naturale commerciale e le nuove consigliere, tutte donne dinamiche, attente e capace, sono al lavoro per cercare idee, iniziative per un pronto rilancio del territorio. Molto importante sarà l’uso mirato dei social per fare conoscere le varie iniziative ad un pubblico più vasto. Un centro commerciale che racchiude diverse vie e due piazze, Piazza IV Novembre e Piazza Berni. La prima iniziativa messa in cantiere sarà l’apertura serale, che si terrà tutti i martedì, partendo dalla data del 13 giugno fino alla manifestazione della Fiera., in programma nei primi giorni di agosto. In queste serate saranno organizzati eventi importanti, di attrazione che avranno lo scopo di riportare la gente nel posto ed anche un luogo di richiamo per i numerosi turisti stranieri che sono presenti sulle colline del Montalbano. Importante sarà anche la collaborazione che l’Associazione Centro commerciale Naturale avrà con l’Amministrazione comunale di Lamporecchio. Una sinergia di energie che si dovrebbe concretizzare con l’organizzazione della Fiera, l’importante appuntamento estivo, che già nei primi del Novecento si svolgeva a Lamporecchio. Una collaborazione che poi dovrà durare nel tempo. Altre idee in fase di progettazione sono la ricerca di rendere, con ancora più ospitale e bella piazza IV Novembre, con l’ausilio di piante e fiori. Un altro progetto che avrà un respiro nel tempo più ampio sarà quello di mettere in primo piano il brigidino, il dolce che identifica Lamporecchio in Toscana e che quindi proprio nel centro dovrà trovare posto con fotografie, iniziative dedicate al brigidino e magari un piccolo museo.

Massimo Mancini