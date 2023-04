Un accampamento medievale Installato a Larciano Castello nell’ambito di "Open Week"

Nell’ambito della manifestazione "Open Week della Valdinievole" a Larciano nel fine settimana sono organizzate due iniziative. La prima sabato 22 aprile. La giornata sarà dedicata al borgo di Larciano Castello con possibilità di visita guidata dalle ore 15.00 alle 23.00 al museo Civico Archeologico. Il Museo è collocato all’interno del castello, contiene numerosi reperti provenienti da tutta la Valdinievole dall’epoca preistorica fino ai nostri giorni. La torre, facilmente accessibile offre una vista insolita e suggestiva del territorio. Il borgo di Larciano Castello è raggiungibile anche grazie ai sentieri C.A.I. recentemente recuperati che collegano il borgo con gran parte del territorio promuovendo così anche un turismo lento e sostenibile. Sul sito visitlarciano.com è possibile scaricare la guida del museo. Sarà inoltre possibile visitare l’antico frantoio Spinelli la cui nascita risale al 1781, con degustazione di olio. Inoltre, sarà allestito in piazza Castello un accampamento di epoca medievale con attività storico didattica a cura della Ass. Proloco Larciano. Per info Museo: 0573 – 8581512 Per info Frantoio 329-8182642 – degustazione di olio (2,00 euro) Il Museo archeologico resterà aperto ogni venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 12. 00 e dalle 16.00 alle 19.00. Chiuso domenica 30 aprile per altro evento concomitante (Rally Montecatini e Valdinievole). La seconda

giornata è domenica 23 aprile: passeggiata Naturalistica nel sentiero C.A.I. 826 da Larciano Castello al borgo di Cecina. Partenza alle ore 15 dalla porta nord di Larciano Castello. Dalle ore 16.30 visita al borgo e alla chiesa di San Niccolò di Cecina fruibile anche indipendentemente dalla passeggiata. Piccolo intrattenimento nel borgo di Cecina a cura di Robertino. Per info: tel. 0573. 858146 La passeggiata è di circa 3.5km.