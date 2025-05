Il dipinto per Massimo Giuntini. Gli allievi dell’artistico Berlinghieri ricordano l’anima della Valleriana

Un dipinto per ricordare Massimo Giuntini. Guidati dalla docente Valentina Grazzini, gli allievi della VBL del Liceo artistico Berlinghieri, parte dell’Istituto Sismondi Pacinotti, hanno realizzato una tela commemorativa in suo onore, per ricordare un cittadino che ha lasciato un segno importante nella comunità. Sono passati poco più di cinque mesi da quel terribile giorno di gennaio in cui Massimo Giuntini, dopo una lunga battaglia contro la malattia, ha chiuso gli occhi per sempre, pochi giorni prima del suo 58esimo compleanno. La sua fine ha lasciato un vuoto che difficilmente potrà essere colmato, nella comunità della Valleriana e nel mondo del volontariato. Pesciatino di nascita, dopo il matrimonio con Roberta Battaglini, da cui è nata Ginevra, si trasferì a San Quirico. Figlio di un partigiano, si era iscritto alla sezione locale dell’Anpi, ma la sua attività in favore della comunità ha spaziato in molti campi. Come membro della Pro Loco della Castella è stato fra le anime di tante iniziative pensare per rivitalizzare tutta la montagna pesciatina; fino a quando la salute glielo ha consentito, è stato generoso donatore di sangue. Anche nel circolo Arci Agorà di Pietrabuona era parte della direzione, ed era referente per la Valdinievole ovest dell’associazione culturale Convivio. Quest’ultima ha deciso di mantenerne vivo il ricordo, e per farlo si è rivolto al mondo della scuola.

Sabato, alle 10, nel corso di un incontro ospitato dalla sala Lido Moretti della Pubblica Assistenza, il dipinto verrà offerto in dono all’Avis Provinciale di Pistoia, che si è presa l’impegno di trovare una collocazione idonea nella nuova sede della sezione di Pescia. Convivio ha tessuto la trama di questo patto artistico, guidando i ragazzi nella scoperta di Giuntini, del suo senso di appartenenza alla comunità in cui viveva. La moglie Roberta e la figlia Ginevra hanno supportato gli studenti nell’esecuzione dell’opera.

Parteciperanno all’incontro i presidente provinciale e comunale di Avis, Emanuele Gelli e Marco Bellandi; la moglie Roberta Battaglini; il presidente di Convivio OdV Gabriele Carradori; alcuni degli allievi che hanno partecipato alla realizzazione della tela; rappresentanti di associazioni di volontariato e comunità locale. Emanuele Cutsodontis