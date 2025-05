Riaperto il ponte in località Renicci. La visita di Giani

Completati i lavori straordinari al Ponte in località Renicci a Marliana. Ne dà notizia sui social il presidente della Regione Eugenio Giani. "A Marliana abbiamo riaperto il ponte in località Renicci, dopo un intervento importante e atteso: messa in sicurezza delle sponde, nuovo scarico sulla riva sinistra del fosso della Verginella, manutenzione completa della struttura. Un’opera che parla di attenzione al territorio, prevenzione e qualità della vita. Un altro tassello nel percorso della Toscana diffusa". Orgoglioso il sindaco Federico Bruschi: "I lavori si sono resi necessari nel 2017 a seguito di eventi di dissesto idrogeologico. La precedente amministrazione aveva a suo tempo dato incarico ad un professionista per la realizzazione del progetto senza purtroppo reperire le risorse per la sua realizzazione". Nel 2022, pochi mesi dopo l’insediamento di Bruschi, tramite il bando di Regione Toscana Fondo Sviluppo Montagna, era stato intercettato un contributo di 140mila euro a cui si sono aggiunte risorse del Comune per un quadro finale di circa 190mila euro. I lavori sono iniziati ad agosto 2024 e sono terminati ieri, in ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato (cioè dicembre 2024). "Sono spiacente – riflette Bruschi – per i disagi arrecati alla popolazione". Bruschi ha ringraziato Regione Toscana per il contributo che unito agli altri ottenuti fra il 2024 ed il 2025 portano risorse per circa un milione di euro a Marliana: scuola dell’infanzia Montagnana, ambulatorio Montagnana, campo sportivo di Serra Pistoiese, sistemazione della frana ad Avaglio, l’acquisto di un trattore ed in fine la realizzazione di un’area giochi inclusivi.

Giovanna La Porta