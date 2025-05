La scomparsa dell’agente Cristalli. “Mai un passo indietro”

Montecatini Terme (Pistoia), 13 maggio 2025 – L’improvvisa scomparsa di Antonio Cristalli, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, in servizio da circa trent’anni al commissariato di Montecatini, ha destato profondo cordoglio in tutta la città e nel resto della provincia. La salma viene esposta a partire da questa mattina, alle 8, nelle cappelle del commiato dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. I funerali di Cristalli, venuto a mancare ad appena 53 anni, saranno celebrati mercoledì 13 maggio, alle 10, nella chiesa di San Michele, nella frazione delle Casermette a Pistoia.

Il poliziotto, che viveva a Piteccio, nella zona collinare del capoluogo, lascia la moglie e una figlia di circa 22 anni. Era un grande appassionato di cavalli e non era raro, nei pochi momenti liberi, vederlo fare una passeggiata in groppa a uno di questi animali. Domenica mattina Antonio è stato colto dal malore mentre si stava recando a Montecatini per prendere servizio. Ha fatto appena in tempo ad accostare sulla corsia d’emergenza della superstrada e a scendere dall’auto, poi si accasciato a terra senza riprendersi. Sono stati due automobilisti di passaggio a prestare le prime cure e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i sanitari inviati dal 118, che hanno provato a rianimare il poliziotto, senza riuscirci.

Tra domenica e ieri i colleghi del poliziotto hanno invaso i social con una serie di commoventi saluti all’amico scomparso troppo presto. “Oggi ci hai fatto un brutto scherzo, caro Big Tony come ti chiamavo io – dice Rocco D’Alaimo – Ricordo quando eravamo nello stesso turno in Volante, bei tempi, mai uno screzio e sempre con il sorriso, collega attento e al momento del bisogno Mai un passo indietro. Addio Antò!”.

La città ha appreso con grande amarezza la notizia della scomparsa di Antonio Cristalli, molto conosciuto per i suoi frequenti servizi a bordo della volante e per curare l’ordine pubblico in manifestazioni di vario genere. Un vero e proprio gigante buono, sempre gentile e pronto ad aiutare i cittadini in difficoltà. Michela Caruso, titolare della pasticceria Sweet in viale Balducci e presidente di Unim-Confesercenti, lo ricorda con particolare commozione. “Ho conosciuto personalmente Cristalli, persona squisita che molto spesso si fermava nel mio locale sia per una pausa dal lavoro, sia durante i servizi di controllo del territorio”.