Muore mentre va a lavoro. Trovato dagli automobilisti sulla corsia d’emergenza. Antonio aveva 53 anni

MONTECATINI TERMELa polizia di Stato dice addio al ’gigante buono’ del commissariato di Montecatini. L’assistente capo coordinatore Antonio Cristalli, in servizio da trent’anni in città, è stato stroncato da un malore mentre si trovava alla guida della sua vettura all’uscita di Pistoia Ovest della superstrada. Aveva 53 anni. Stava andando a Montecatini per prendere servizio. Ha fatto appena in tempo ad accostare sulla corsia d’emergenza della superstrada e a scendere dall’auto, poi si è accasciato senza riprendersi. Sono stati due automobilisti di passaggio a prestare le prime cure e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i sanitari inviati dal 118, che hanno provato a rianimare il 53enne, senza riuscirvi e i carabinieri. Cristalli viveva a Piteccio con la moglie e aveva una figlia di 22 anni. Ieri, non appena appresa la notizia della sua scomparsa, i colleghi sconvolti sono corsi dai famigliari per stringersi con affetto a loro, nella condivisione di un così grande dolore.

Nel tempo libero, il poliziotto amava andare a cavallo sulle colline pistoiesi. Cristalli aveva senza dubbio in fisico imponente, insieme a un carattere molto gentile e simpatico che lo aveva fatto apprezzare nel suo lungo servizio al commissariato di Montecatini, dove ha svolto tutta la sua carriera.Antonio Cristalli era sempre pronto a compiere il suo dovere con impegno, dall’arresto di un pericoloso spacciatore al soccorso di un anziano in difficoltà. Anche durante i servizi di ordine pubblico, sapeva muoversi con professionalità per tenere la situazione tranquilla. I colleghi, alcuni dei quali sono arrivati in commissariato nel suo stesso periodo, gli volevano bene come a un fratello, uniti dal motto della polizia di Stato: ’esserci sempre’. Ma anche i cittadini lo apprezzavano: mentre passava a bordo della Volante insieme al collega del turno trasmetteva un vero e proprio senso di sicurezza, non solo per il suo fisico imponente. Era molto conosciuto in città anche fuori dall’ambito della polizia di Stato. Baristi, negozianti, ’sdemplici’ cittadini: per tutti era il gigante buono che arrivava quando c’era qualche problema.

Un commosso ricordo di Antonio Cristalli arriva dal vicequestore Fabio Pichierri, dirigente del commissariato di Montecatini. "Era un veterano dei nostri uffici – ricorda l’autorità locale di pubblica sicurezza – nonostante il lungo periodo di servizio ormai trascorso e il fatto che avesse più di cinquant’anni amava ancora fare il servizio di volante, stare sul territorio e rendersi utile per la gente. In questi momenti così difficili, al commissariato ci rendiamo conto di essere una grande famiglia, profondamente legati gli agli altri. La sua scomparsa ha rappresentato davvero un grande dolore, una perdita umana che non sarà colmabile. Anche il suo apporto operativo e la sua esperienza non saranno sostituibili". Anche il sindaco Claudio Del Rosso esprime il suo dolore per la scomparsa di Antonio Cristalli. "Montecatini – dichiara – perde una persona speciale. Antonio Cristalli non era solo un uomo in divisa, ma una persona che con il suo sorriso e la sua dedizione ha saputo entrare nel cuore di tutti. Sempre presente, sempre disponibile, sempre al servizio della comunità. A nome mio e di tutta la città, esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia ai suoi cari ed alla famiglia del commissariato di Montecatini".

Daniele Bernardini